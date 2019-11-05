Послушайте «говорящего» кота: он отвечает своей хозяйке, пока его моют!

Источник материала: Tut.by

Если вы когда-нибудь мыли кошек, вы знаете, что чаще всего они этого очень не любят. Во время процесса животные могут громко мяукать, и в этом нет ничего странного. Однако кот в нашем видео не просто мяукает — он буквально отвечает своей хозяйке, что чувствует себя «нормально»! Скорее всего, он просто подражает девушке, но выглядит это максимально забавно.