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Послушайте «говорящего» кота: он отвечает своей хозяйке, пока его моют!
Источник материала: Tut.by
Если вы когда-нибудь мыли кошек, вы знаете, что чаще всего они этого очень не любят. Во время процесса животные могут громко мяукать, и в этом нет ничего странного. Однако кот в нашем видео не просто мяукает — он буквально отвечает своей хозяйке, что чувствует себя «нормально»! Скорее всего, он просто подражает девушке, но выглядит это максимально забавно.
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Кошки часто мяукают, но этот кот делает это очень смешно!
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