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На зимний период закрываются сезонные маршруты №№ 27А, 28, 30А, 45
06.11.2019 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 11.11.2019 г. на зимний период закрываются сезонные маршруты №№ 27А, 28, 30А, 45. С 11.11.2019 г. на зимний период изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №30.
МАРШРУТ № 30
«Завод «Газоаппарат» – Картодром»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:25 7:15 8:09 8:55 10:23 11:55 13:24 14:12 15:01 15:42 16:30 17:13 18:03 20:14 21:48
Картодром 7:08 8:05 8:57 9:40 11:08 12:38 14:13 14:55 15:44 16:27 17:17 18:54 21:01
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:25 8:09 10:23 11:55 13:24 15:01 16:30 18:03 20:14 21:48
Картодром 7:08 8:57 11:08 12:38 14:13 15:44 17:17 18:54 21:01
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С 11.11.2019 г. на зимний период закрываются сезонные маршруты №№ 27А, 28, 30А, 45. С 11.11.2019 г. на зимний период изменяется расписание движения городского автобусного...
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