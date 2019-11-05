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Сборная Беларуси завоевала бронзу на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде

06.11.2019 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сборная Беларуси по шахматам, в составе которой брестчанка, воспитанница СДЮШОР-7 Александра Тарасенко, заняла третье место на всемирной юношеской олимпиаде в Турции.

Сборная Беларуси завоевала бронзу на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде

Участие приняли 48 команд, в том числе все сильнейшие шахматные команды мира: Россия, США, Китай, Индия и т.д. Индию белорусы разгромили 4-0. Саша Тарасенко набрала 2.5 очка в трех партиях (две победы и ничья). По правилам турнира в команде должна быть минимум одна девушка, которая должна сыграть минимум три партии.

Сборная Беларуси завоевала бронзу на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде

Сборная Беларуси завоевала бронзу на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде

 
 
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