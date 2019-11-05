Благоустройство территорий Ленинского района г. Бреста продолжается

Источник материала: Виртуальный Брест

Учащаяся молодежь Ленинского района активно включилась в месячник по благоустройству города. Ребята с энтузиазмом и желанием наводят порядок на пришкольных участках и других территориях.

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Учащиеся средней школы № 8 г. Бреста убрали школьный двор от мусора и листвы, подготовили цветочные клумбы к зимнему периоду.





Активисты первички ОО «БРСМ» гимназия № 5 приняли участие в уборке парка «Дубрава» и в окрестностях Форта VIII (литеры Б). Пустые банки, пластик и многое другое отправилось в мусорные пакеты.





Две недели назад в садах средних школ № 17 и № 20 в ходе экологической акции «Фрукты в каменных джунглях» было высажено 13 фруктовых деревьев, которые были подготовлены к зиме.









Каждый внес частичку своего труда в благоустройство родного города, чтобы он был чистым и ухоженным.