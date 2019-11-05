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Эффектный вылет: дрон взлетел над белорусским полигоном и погиб
06.11.2019 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Видеозапись последнего полета дрона над белорусским военным полигоном Доманово опубликовали в телеграм-канале
"Поделился видосом один из подписчиков с пометкой: "Суперкам долетался". Это видео не рекомендуется смотреть всем любителям БПЛА", - шутит автор телеграм-канала.
В Доманово проходила научно-практическая
Среди образцов вооружения применялись средства радиоподавления производства КБ "Радар", которые блокируют каналы управления и каналы навигации стандартов GPS и ГЛОНАСС. Дрон уничтожали показательно, чтобы продемонстрировать, как с этой задачей могут справиться ЗУ-23-2, ЗРК "ОСА", огневые комплексы "Берсерк" и "Адунок".
На видео стреляют по беспилотнику "Суперкам", который предназначен для выполнения панорамной и плановой аэрофотосъемки и видеосъемки, а также для других похожих задач. "Суперкам" сбил комплекс "Оса".
Учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" находится в
Боевая техника против дронов
В Беларуси действует два президентских указах, которыми обозначен ряд правил использования беспилотных аппаратов. В частности, указом №215, подписанным 5 июня, военнослужащим для обеспечения безопасности
В России Росгвардия также просит разрешить сбивать беспилотные аппараты с помощью огнестрельного оружия и боевой техники. Причина в дороговизне специализированных комплексов для борьбы с БПЛА – их стоимость стартует от двух тысяч евро, а отдельные системы защиты обходятся в 2,8 миллионов евро.
"Если мы технические средства установим на все объекты - это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти", - заявили в Росгвардии.
К тому же, подчеркивают в Росгвардии, появляются и дроны, невосприимчивые к техническим средствам противодействия.
Недавно владельцы дронов в России столкнулись с другой сложностью. Правительство РФ обязало всех владельцев обязали поставить свои БПЛА на учет. Правила учета утвердили в конце мая, они вступили в силу с 27 сентября. Считать дроны должны Росавиация.
Взлетная масса дрона, который подлежит учету - от 0,25 килограмма до 30 килограммов. Гражданские аппараты нужно было поставить на учет в течение месяца после вступления в силу новых правил.
Всего с 27 сентября по 27 октября в Росавиацию поступило 4,6 тысячи заявлений о постановке БВС на учет. В итоге за месяц больше 2,9 тысяч беспилотников было поставлено на учет, сорока шести отказали. Всего в России, по оценке Росавиации, около 500 тысяч беспилотников в категории, попадающей под необходимость учета.
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Видеозапись последнего полета дрона над белорусским военным полигоном Доманово опубликовали в телеграм-канале "От винта: авиация Беларуси". "Поделился видосом...
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