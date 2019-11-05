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Эффектный вылет: дрон взлетел над белорусским полигоном и погиб

06.11.2019 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Видеозапись последнего полета дрона над белорусским военным полигоном Доманово опубликовали в телеграм-канале "От винта: авиация Беларуси".

Эффектный вылет: дрон взлетел над белорусским полигоном и погиб

"Поделился видосом один из подписчиков с пометкой: "Суперкам долетался". Это видео не рекомендуется смотреть всем любителям БПЛА", - шутит автор телеграм-канала.

В Доманово проходила научно-практическая конференция по теме "Применение беспилотных авиационных комплексов в интересах ВВС и войск ПВО. Защита объектов от беспилотных летательных аппаратов". Первый день конференции был посвящен средствам борьбы с беспилотниками.

Среди образцов вооружения применялись средства радиоподавления производства КБ "Радар", которые блокируют каналы управления и каналы навигации стандартов GPS и ГЛОНАСС. Дрон уничтожали показательно, чтобы продемонстрировать, как с этой задачей могут справиться ЗУ-23-2, ЗРК "ОСА", огневые комплексы "Берсерк" и "Адунок".

На видео стреляют по беспилотнику "Суперкам", который предназначен для выполнения панорамной и плановой аэрофотосъемки и видеосъемки, а также для других похожих задач. "Суперкам" сбил комплекс "Оса".

Учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" находится в Ивацевичском районе.

Боевая техника против дронов

В Беларуси действует два президентских указах, которыми обозначен ряд правил использования беспилотных аппаратов. В частности, указом №215, подписанным 5 июня, военнослужащим для обеспечения безопасности разрешено сбивать беспилотники. Еще одним указом президента №191, подписанным в мае, установлен запрет на использование дронов на спортивных объектах, в местах расположения гостиниц и специально оборудованных местах для болельщиков.

В России Росгвардия также просит разрешить сбивать беспилотные аппараты с помощью огнестрельного оружия и боевой техники. Причина в дороговизне специализированных комплексов для борьбы с БПЛА – их стоимость стартует от двух тысяч евро, а отдельные системы защиты обходятся в 2,8 миллионов евро.

"Если мы технические средства установим на все объекты - это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти", - заявили в Росгвардии.

К тому же, подчеркивают в Росгвардии, появляются и дроны, невосприимчивые к техническим средствам противодействия.

Недавно владельцы дронов в России столкнулись с другой сложностью. Правительство РФ обязало всех владельцев обязали поставить свои БПЛА на учет. Правила учета утвердили в конце мая, они вступили в силу с 27 сентября. Считать дроны должны Росавиация.

Взлетная масса дрона, который подлежит учету - от 0,25 килограмма до 30 килограммов. Гражданские аппараты нужно было поставить на учет в течение месяца после вступления в силу новых правил.

Всего с 27 сентября по 27 октября в Росавиацию поступило 4,6 тысячи заявлений о постановке БВС на учет. В итоге за месяц больше 2,9 тысяч беспилотников было поставлено на учет, сорока шести отказали. Всего в России, по оценке Росавиации, около 500 тысяч беспилотников в категории, попадающей под необходимость учета.

 
 
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  Видеозапись последнего полета дрона над белорусским военным полигоном Доманово опубликовали в телеграм-канале "От винта: авиация Беларуси". "Поделился видосом...
 
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