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СЗАО «Агролинк» отмечает пятнадцатилетний юбилей

06.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Пятнадцатилетний юбилей отмечает СЗАО «Агролинк». За этот промежуток времени птицеводческое предприятие зарекомендовало себя как стабильная и устойчивая компания, входящая в группу Серволюкс, и теперь является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного рынка страны.

СЗАО «Агролинк» отмечает пятнадцатилетний юбилей

СЗАО «Агролинк» отмечает пятнадцатилетний юбилей

СЗАО «Агролинк» отмечает пятнадцатилетний юбилей

СЗАО «Агролинк» отмечает пятнадцатилетний юбилей

Отличительной особенностью общества является то, что это единственное племенное предприятие, которое работает самостоятельно, без присоединения к другим. Основной вид деятельности — выращивание и содержание кур родительского стада с целью производства инкубационного яйца и суточных цыплят мясных пород. Среднее поголовье кур-несушек составляет 220 тысяч.

— На сегодняшний день СЗАО «Агролинк» имеет хорошие технологические показатели по выращиванию суточных цыплят и производству инкубационного яйца, — рассказывает его директор Александр Захаревич.

Так, по итогам работы за 10 месяцев текущего года выполнены все прогнозные показатели, в том числе по производству валовой продукции. Например, производство инкубационного яйца увеличилась на 107%. Произведено свыше 47 миллионов штук яиц, получено 36 миллионов суточных цыплят.

В этом году на предприятии завершена реализация инвестиционного проекта. За счет собственных средств для ремонтного молодняка построено 4 новых птичника. А всего их уже 50. Между тем, первые площадки изначально являлись объектами военной инфраструктуры и представляли собой комплекс хранилищ военной техники с сооружениями, которые длительное время не использовались. Их переоборудование позволило заняться развитием птицеводства в районе. Позже строились и вводились в эксплуатацию новые и новые площадки, наращивались объемы производства. Теперь все это позволяет совершенствовать технологический процесс и увеличивать количество поголовья птицы. Над этим на предприятии работают постоянно.

На производстве установлено современное оборудование ведущих европейских производителей, позволяющее автоматизировать весь технологический процесс. Также создана дистанционная система контроля и управления. Применение современной технологии для перевозки кормов позволило значительно повысить биологическую безопасность как кормов, так и птицы.

Большое значение в процессе производства имеет контроль качества, который осуществляется на всех технологических стадиях. Так, ветлаборатория предприятия контролирует не только качество кормов, но и готовую продукцию. Эти меры дают возможность минимизировать падеж птицы, повысить качество инкубационных цыплят.

Кроме того, благодаря реализации инвестиционного проекта в текущем году на предприятии создано 34 рабочих места. Сейчас здесь трудится 415 человек. Сегодня среди лучших работников руководство предприятия отмечает бригадиров производственных бригад в животноводстве Оксану Пинчукову и Надежду Лепейкову, ветеринарного врача 1-й категории Виктора Севрюкова, водителя погрузчика Николая Алексеева, птицевода Екатерину Крамачеву и других.

В ближайшей перспективе СЗАО «Агролинк» планирует увеличить поголовье содержания птицы. Продолжится работа по наращиванию объемов поставки продукции на экспорт. В первую очередь обеспечиваются инкубационным яйцом и суточными цыплятами под полную потребность предприятия Беларуси, а уж затем излишки реализовываются за пределами страны. Так, в текущем году поставки производимой продукции в Российскую Федерацию увеличились практически в два раза, продано 2 миллиона 400 штук инкубационных яиц. Вместе с тем, «Агролинк» планирует заключать контракты и поставлять выпускаемую продукцию на рынки других стран СНГ. Именно по этому вопросу сейчас ведутся переговоры с делегацией из Узбекистана.

Основные задачи перспективного стратегического развития СЗАО «Агролинк» — увеличение объемов производства при соблюдении имеющегося уровня рентабельности реализуемой продукции, контроль и повышение качества производимого инкубационного яйца, а также мотивация персонала на конечный результат деятельности предприятия.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Пятнадцатилетний юбилей отмечает СЗАО «Агролинк». За этот промежуток времени птицеводческое предприятие зарекомендовало себя как стабильная и устойчивая...
 
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