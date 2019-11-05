СЗАО «Агролинк» отмечает пятнадцатилетний юбилей

Источник материала: Маяк Преднепровья

Пятнадцатилетний юбилей отмечает СЗАО «Агролинк». За этот промежуток времени птицеводческое предприятие зарекомендовало себя как стабильная и устойчивая компания, входящая в группу Серволюкс, и теперь является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного рынка страны.

















Отличительной особенностью общества является то, что это единственное племенное предприятие, которое работает самостоятельно, без присоединения к другим. Основной вид деятельности — выращивание и содержание кур родительского стада с целью производства инкубационного яйца и суточных цыплят мясных пород. Среднее поголовье кур-несушек составляет 220 тысяч.

— На сегодняшний день СЗАО «Агролинк» имеет хорошие технологические показатели по выращиванию суточных цыплят и производству инкубационного яйца, — рассказывает его директор Александр Захаревич.

Так, по итогам работы за 10 месяцев текущего года выполнены все прогнозные показатели, в том числе по производству валовой продукции. Например, производство инкубационного яйца увеличилась на 107%. Произведено свыше 47 миллионов штук яиц, получено 36 миллионов суточных цыплят.

В этом году на предприятии завершена реализация инвестиционного проекта. За счет собственных средств для ремонтного молодняка построено 4 новых птичника. А всего их уже 50. Между тем, первые площадки изначально являлись объектами военной инфраструктуры и представляли собой комплекс хранилищ военной техники с сооружениями, которые длительное время не использовались. Их переоборудование позволило заняться развитием птицеводства в районе. Позже строились и вводились в эксплуатацию новые и новые площадки, наращивались объемы производства. Теперь все это позволяет совершенствовать технологический процесс и увеличивать количество поголовья птицы. Над этим на предприятии работают постоянно.

На производстве установлено современное оборудование ведущих европейских производителей, позволяющее автоматизировать весь технологический процесс. Также создана дистанционная система контроля и управления. Применение современной технологии для перевозки кормов позволило значительно повысить биологическую безопасность как кормов, так и птицы.

Большое значение в процессе производства имеет контроль качества, который осуществляется на всех технологических стадиях. Так, ветлаборатория предприятия контролирует не только качество кормов, но и готовую продукцию. Эти меры дают возможность минимизировать падеж птицы, повысить качество инкубационных цыплят.

Кроме того, благодаря реализации инвестиционного проекта в текущем году на предприятии создано 34 рабочих места. Сейчас здесь трудится 415 человек. Сегодня среди лучших работников руководство предприятия отмечает бригадиров производственных бригад в животноводстве Оксану Пинчукову и Надежду Лепейкову, ветеринарного врача 1-й категории Виктора Севрюкова, водителя погрузчика Николая Алексеева, птицевода Екатерину Крамачеву и других.

В ближайшей перспективе СЗАО «Агролинк» планирует увеличить поголовье содержания птицы. Продолжится работа по наращиванию объемов поставки продукции на экспорт. В первую очередь обеспечиваются инкубационным яйцом и суточными цыплятами под полную потребность предприятия Беларуси, а уж затем излишки реализовываются за пределами страны. Так, в текущем году поставки производимой продукции в Российскую Федерацию увеличились практически в два раза, продано 2 миллиона 400 штук инкубационных яиц. Вместе с тем, «Агролинк» планирует заключать контракты и поставлять выпускаемую продукцию на рынки других стран СНГ. Именно по этому вопросу сейчас ведутся переговоры с делегацией из Узбекистана.

Основные задачи перспективного стратегического развития СЗАО «Агролинк» — увеличение объемов производства при соблюдении имеющегося уровня рентабельности реализуемой продукции, контроль и повышение качества производимого инкубационного яйца, а также мотивация персонала на конечный результат деятельности предприятия.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.