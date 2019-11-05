Источник материала: Маяк Преднепровья

За последнее десятилетие сельхозугодья СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» увеличились в 2,5 раза. И сейчас пашня составляет 5 тысяч гектаров. Каждое поле, каждую пядь земли за многие годы работы обошла главный агроном Людмила Кулинченко.





Правильное и эффективное использование земли — одна из главных задач, которая возлагается на агрономическую службу хозяйства. Где и что сеять, как чередовать культуры, чтобы получить максимальное количество урожая, — все это досконально знает Людмила Кулинченко. Во многом благодаря ее опыту и квалифицированным знаниям, из года в год СК «Дуброва» добивается высоких результатов по валовому сбору зерна.

Профессию агронома Людмила выбрала осознанно. Начинала в колхозе им. Смолячкова учетчиком. Она не только ходила по полям, следила за качеством работ, но и вела книгу полевода. Ежемесячно начисляла заработную плату полеводам и механизаторам, хотя у самой зарплата была невысокой. Поэтому Людмила Николаевна вскоре поменяла сферу деятельности, став заведующей Золотвянским сельским клубом. Но с сельским хозяйством так и не рассталась, каждое лето работая заведующей током. Все успевала молодая женщина: день на току, а после 9 вечера открывала сельский клуб, куда собиралась местная молодежь на дискотеку. Также поработала и санитаркой на ФАПе.

Когда образовался СК «Дуброва», устроилась агрономом по семеноводству. Буквально в том же году была назначена главным агрономом. С тех пор так и трудится на этой должности уже 13 лет.

Главный специалист повысила свой уровень знаний, получив высшее образование в Горках. Занималась Людмила Кулинченко и общественной деятельностью. На протяжении нескольких созывов избиралась депутатом Черноборского сельского Совета.

Так повелось, что отпуск Людмила Николаевна берет зимой, так как весной, летом и осенью у главного агронома полно хозяйственных хлопот и забот. Как только сходит снег, обследует поля, смотрит, где наиболее сырая земля, а где уже подсохло и сможет выехать техника. Также определяет, какие культуры будут посеяны в первую очередь. Обычно первые весенне-полевые работы начинаются на полях возле деревни Короткие, где песчаная почва: подсев трав, затем вносятся удобрения, ведется обработка почвы. Чуть позже сеются зерновые и зернобобовые культуры, в конце апреля — начале мая ведется посев кукурузы.

— В этом году была самая ранняя посевная за всю мою практику агронома, — рассказывает Людмила Кулинченко, — в поле техника выехала 22 марта.

Вклад агронома в общее дело не остался незамеченным. Руководство хозяйства приобрело для ценного специалиста удобное средство передвижения — автомобиль «Нива». Теперь главный агроном быстро и оперативно добирается до любого поля хозяйства.

За годы работы в СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» Людмила Кулинченко за высокие показатели на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур не раз занимала I места в районе среди агрономов. За своевременное проведение весенне-полевых работ, успешное окончание уборочных работ и получение высоких урожаев неоднократно награждалась денежными премиями.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.