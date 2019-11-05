Труженики СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» встречают профессиональный праздник с хорошими показателями

Источник материала: Маяк Преднепровья

С хорошими показателями встречают профессиональный праздник труженики СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Рост объемов производства к прошлому году составил 120%. При задании получить выручку 5160 рублей выполнение — 5300 рублей.





В текущем году труженики сельскохозяйственного кооператива славно потрудились — и результаты превзошли все ожидания. В сравнении с прошлым годом «добавили» почти полторы тысячи тонн зерна, намолотив 5 тысяч 600 тонн, средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара. Да и урожай рапса и сурепицы получили в два раза больше, реализовав государству 250 тонн.

—Делаем акцент на тех видах деятельности, где можно получить прибыль, чтобы оставались деньги на развитие сельского хозяйства, — рассказывает директор СК «Дуброва» Сергей Валюшкин. — Чтобы быть успешными, нужно быть очень гибкими в планировании и выборе стратегии развития. К тому же, в СК «Дуброва» нет долгов, нет кредитов.

Соответственно, растет и заработная плата. Как считает Сергей Валюшкин, высокая оплата труда создаст конкуренцию, а значит, придут профессионалы. При этом задача руководителя — сформировать штат высококлассных специалистов и создать условия для работы, которые, кстати, на сегодняшний день в хозяйстве достойные. Кроме того, специалистам предоставляется жилье. Пять новых домов, построенных за счет ОАО «Могилевлифтмаш», ожидают новоселов. А сегодня СК нужны специалисты — зоотехники, а также механизаторы.

Второй год подряд «Дуброва» занимается выращиванием свеклы. В текущем году посевы этой культуры решили увеличить до 200 гектаров. Валовый сбор корнеплодов составил 9 тысяч тонн, что значительно больше прошлогоднего урожая. «Денежная» культура принесла хозяйству выручку в 610 тысяч рублей. После расчетов со Слуцким сахарорафинадным заводом за семена, гербициды, технику, в хозяйстве останется как минимум половина заработанных средств. Так что должное внимание этой культуре будет уделено и в дальнейшем.

— Безусловно, все это дается упорным каждодневным трудом, — продолжает беседу руководитель хозяйства. — Все должно быть нацелено на конечный результат, лишь тогда будет складываться экономика, — уверен Сергей Эдвардович.

Конечно, большое значение имеют обеспеченность семенами, удобрениями, средствами защиты растений, техническая оснащенность, соблюдение агротехнических сроков. В текущем году расширили площади под озимые культуры, внесли гербициды в необходимом количестве. Посеяли гибридную рожь немецкой селекции и новый элитный сорт озимой пшеницы «Августина».

Из года в год хозяйство обновляет машинно-тракторный парк, приобретая новую технику. Так, в текущем году взяли в рассрочку новый комбайн КЗС-12, в лизинг приобрели трактор МТЗ-3522. Также купили за собственные средства пресс-подборщик, косилку. Кроме того, произвели капитальный ремонт трех тракторных прицепов и косилки. До конца года СК «Дуброва» планирует приобрести еще 2 трактора.

В то же время, на достигнутом в хозяйстве не останавливаются и стремятся к еще более высоким результатам. Так, чтобы обеспечить заработную плату в 1 тысячу рублей в следующем году, нужно собрать валовой сбор зерна в 7 тысяч тонн. Кроме того, вместо 11 тонн нужно ежедневно реализовывать государству по 12 тонн молока. Сейчас на корову в день надаивают 11,2 килограмма молока, превышая среднерайонный показатель в два раза. Последние полгода в СК «Дуброва» молоко реализуют только сортом экстра.

Прежде, чем выйти на большое молоко, пришлось проделать огромную работу. Просчитав поголовье КРС, убедились, что в секциях скученность, недостаточно места для животных. Поэтому взяли в аренду ферму «Лубянка», выполнили текущий ремонт собственными силами. Одно помещение отремонтировали в прошлом году, второе — в текущем. Сейчас на данной ферме содержится 450 нетелей и телок. Также минувшим летом реконструировали ферму «Галеевка», где находится тоже 450 голов КРС, в том числе быки на доращивании. Среднесуточный привес КРС достигает 600-700 граммов. А это дополнительный источник для заработной платы. Третий месяц подряд с этой фермы хозяйство реализует по 30 быков средним весом по 450 килограммов, получая 25-30 тысяч выручки.

Также ремонт сделали на молочно-товарном комплексе «Золотва», переложив пол в доильном зале, на МТФ «Золотва-2» сделали секцию для раздоя, чтобы после отела коровы находились отдельно, и к каждой был индивидуальный подход. За секцией раздоя будет закреплен отдельный оператор машинного доения.

На сегодняшний день в хозяйстве поголовье КРС составляет 2734, или + 250 голов к прошлому году. Дойное стадо — 1010 голов. Кормов на зимне-стойловый период заготовили в достаточном количестве.

Залог успешной работы сельскохозяйственного кооператива «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» — четкая, слаженная работа всех тружеников.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.