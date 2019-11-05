Учения на избирательных участках

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В связи с подготовкой и проведением выборов в Палату представителей Национального собрания, организован и осуществляется комплекс мероприятий по усилению надзорной и пожарно-профилактической деятельности, повышению боеготовности дежурных смен и укреплению дисциплины работников.

Так, 29 октября в РУП «Витебскэнерго» Городокский районный производственно-сбытовой участок прошли тактико-специальные учения по ликвидации пожара на объекте размещения участка для голосования, в которых приняли участие подразделения МЧС.

По замыслу учений вследствие короткого замыкания в фойе, где находится избирательный участок, произошло возгорание компьютеров на площади 12 м². Помещение сильно задымлено, создалась угроза обслуживающему персоналу и посетителям, имелась возможность распространения огня по сгораемым конструкциям в соседние помещения, возможно наличие пострадавших.

Обслуживающий персонал участка организовывал эвакуацию работников и посетителей, принял меры к отключению электроснабжения и сдерживанию распространения условного пожара, а также обеспечил встречу спасателей.

На месте условного пожара организовано тушение пожара и защита смежных помещений. В ходе проведения учений условный пожар был оперативно локализован и ликвидирован. С поставленной задачей администрация объекта, работники Городокского РОЧС.

Целью проведения тактико-специальных учений является тренировка личного состава районного отдела по чрезвычайным ситуациям по тактике тушения пожаров, отработка вопросов взаимодействия при тушении пожаров с другими службами района и обучение обслуживающего персонала действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Соб.инф.



















