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Открыт обновлённый памятник

06.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В рамках республиканской акции «Во славу общей Победы», приуроченной к 75-тилетию Великой Победы, 30 сентября жители Стодолищенского сельсовета и просто небезразличные люди собрались у обновлённого памятника заживо сожжённым фашистами местным жителям, чтобы совершить забор земли и ещё раз отдать дань уважения жертвам военных лет.

Открыт обновлённый памятник

Исполняющий обязанности председателя Стодолищенского сельского совета Владимир Вороньков обратился ко всем присутствующим и рассказал о том, что на территории сельсовета находится 22 захоронения жертв военного времени. Памятник в Улишицах возведён в память о 19 заживо сожжённых местных жителях. Взглянув на надписи, становится ясно, что среди погибших — целые семьи, самому младшему — всего три года, старшему — шестьдесят.

    — Местные жители и школьники поддерживают порядок на территории захоронения, работники «Улишиц-Агро» неоднократно ремонтировали старый памятник. Со временем стало понятно, что самое лучшее решение проблемы — это его капитальная реставрация. Так мы и поступили, — рассказывает Владимир Вороньков. — Сельский совет располагал денежными средствами, отведёнными на ремонт и восстановление захоронений.

    Бывшая директор Вышедской ясли-сад школы и работник музея при школе Любовь Аболина рассказала историю гибели людей, которые похоронены в Улишицах. 1943 г. — время фашистских карательных операций против партизан, но фактически под угрозой оказались и ни в чём неповинные местные жители. 21 февраля фашисты пришли в Улишицы. Кто-то к тому времени успел сбежать в лес, кто-то присоединился к партизанам. Но 19 мирных жителей остались в деревне, фашисты сожгли их заживо в собственных домах.

    — Война уничтожила не одну сотню деревень. Недалеко отсюда — д. Обидино, в которой раньше было 56 дворов, 52 из них вместе с 25 жителями сожгли. Почему-то, редко в документах упоминается д. Берёзно, в которой из 108 дворов ни один не уцелел, — озвучивает страшные цифры Любовь Петровна. — Мне часто доводилось общаться с людьми, которые на себе испытали все тяготы и лишения военного времени. Они в один голос говорят о том, что мирная жизнь — это счастье слушать пение птиц, а не свист пуль, счастье спать в своей пастели, а не зимой на еловых лапках в лесу.

    Символично, что именно местный житель, ученик Вышедской школы Данила Суворов (на снимке) совершил забор земли с места захоронения, это доказательство тому, что каждое новое поколение — это продолжение предыдущего и даже после такой ужасной трагедии как война есть шанс на возрождение мирной жизни.

Юлия РУДЯКОВА.

 
 
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В рамках республиканской акции «Во славу общей Победы», приуроченной к 75-тилетию Великой Победы, 30 сентября жители Стодолищенского сельсовета и просто...
 
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