Спортсмены из Беларуси и России, главный судья из США. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge»

Источник материала: Вороновская газета





Элементы на выбывание и удержание станта на время. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge».

Гродно выбран местом для проведения таких соревнований не случайно, ведь областной центр является одним из лидирующих городов по развитию чирлидинга в Беларуси.

В первом международном стантфесте по чирлидингу «Old City challenge» будут состязаться лучшие спортсмены из Беларуси и России. Соревнования пройдут в рамках масштабного республиканского проекта «Неделя чирлидинга в Беларуси». Главным судьей турнира станет инструктор Всемирной ассоциации чирлидинга из США Дэрон Форрест.

Состязание будет состоять из трех блоков: визитки (выступления станта), элементов на выбывание и удержания станта на время.





Для любителей этого яркого и зрелищного вида спорта организаторы турнира подготовили сюрприз – показательные выступления и флешмоб от участников клубов «Dartly», «Майами», «Sky hamsters», «Космос» и «FidGym» и других гродненских чирлидеров.

Организаторами соревнований выступают ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки», управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и ТЦ «Old City» при поддержке отдела физической культуры, спорта и туризма Гродненского горисполкома.

Что? Международный стантфест по чирлидингу «Old City challenge».

Где? г. Гродно, ул. Дубко, 17 – торговый центр «Old City».

Когда? 7 ноября, 14.00.