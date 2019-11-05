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Спортсмены из Беларуси и России, главный судья из США. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge»

06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спортсмены из Беларуси и России, главный судья из США. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge»

Элементы на выбывание и удержание станта на время. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge».
 
Гродно выбран местом для проведения таких соревнований не случайно, ведь областной центр является одним из лидирующих городов по развитию чирлидинга в Беларуси.
 
В первом международном стантфесте по чирлидингу «Old City challenge» будут состязаться лучшие спортсмены из Беларуси и России. Соревнования пройдут в рамках масштабного республиканского проекта «Неделя чирлидинга в Беларуси». Главным судьей турнира станет инструктор Всемирной ассоциации чирлидинга из США Дэрон Форрест.
 
Состязание будет состоять из трех блоков: визитки (выступления станта), элементов на выбывание и удержания станта на время.
 
Спортсмены из Беларуси и России, главный судья из США. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge»
 
Для любителей этого яркого и зрелищного вида спорта организаторы турнира подготовили сюрприз – показательные выступления и флешмоб от участников клубов «Dartly», «Майами», «Sky hamsters», «Космос» и «FidGym» и других гродненских чирлидеров.
 
Организаторами соревнований выступают ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки», управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и ТЦ «Old City» при поддержке отдела физической культуры, спорта и туризма Гродненского горисполкома.
 
Что? Международный стантфест по чирлидингу «Old City challenge».
Где? г. Гродно, ул. Дубко, 17 – торговый центр «Old City».
Когда? 7 ноября, 14.00.
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Элементы на выбывание и удержание станта на время. В Гродно пройдет Международный стантфест по чирлидингу среди групповых и партнерских стантов «Old Сity challenge».  ...
 
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