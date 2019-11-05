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В рейтинге самых богатых людей мира владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса
06.11.2019 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Владелец Louis Vuitton обошел основателя компании Microsoft Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира Forbes Real-Time. Его состояние оценивается в 107 млрд долларов.
Таким образом самый богатый европеец подвинул на третье место некогда богатейшего человека на планете, основателя Microsoft Билла Гейтса. По версии издания, состояние последнего составляет сейчас 106,8 млрд долларов.
Первое место по-прежнему остается за создателем компании Amazon Джефом Безосом. Его состояние оценивается в 112,4 млрд долларов.
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Владелец Louis Vuitton обошел основателя компании Microsoft Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
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