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На ноябрьских выходных таможня будет работать в усиленном режиме

06.11.2019 12:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственный таможенный комитет и Государственный пограничный комитет на длинных ноябрьских выходных будут работать в усиленном режиме, на границе ожидаются очереди.

ГПК предупреждает граждан о возможных очередях на выезде из Беларуси в выходные дни. Отметим, что в нашей стране 7, 8, 9, 10 ноября - выходные, в связи с чем прогнозируется увеличение потока транспорта на пограничных пунктах пропуска.

«В связи с этим в указанный период в пунктах пропуска будет увеличена численность сотрудников, кроме того, с пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичности оформления пересекающих границу лиц и пропуска транспортных средств», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Там также рекомендуют отслеживать ситуацию на границе и заранее планировать свои поездки.

Стоит отметить, что уже сейчас на выезде из Беларуси в сторону Польши собралась внушительная очередь: выезда ожидают суммарно более 250 автомобилей, на выезд в сторону Литвы собралось порядка 60 легковых авто.

Напомним, что согласно принятому в прошлом году графику переноса рабочих дней, рабочий день в пятницу 8 ноября переносится на субботу – 16 ноября. Таким образом, с 7 по 10 ноября белорусы будут отдыхать.

Фото: ГПК

 
 
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Государственный таможенный комитет и Государственный пограничный комитет на длинных ноябрьских выходных будут работать в усиленном режиме, на границе ожидаются...
 
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