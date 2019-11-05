Дом «Обида» в Бейруте. Брат построил узкий дом-стенку, чтобы закрыть вид на море своему брату

Источник материала: Tut.by

В городе Бейруте в Ливане на побережье есть необычный дом. В самом узком месте он имеет ширину 60 см, в самом широком месте — 4 метра. Дом называют «Обида» и служит он напоминанием о вражде братьев.



Фото: www.jadaliyya.com

История появления этого дома уходит корнями в 50-е годы. После смерти отца два брата никак не могли поделить наследство — кусок земли на берегу моря. Они никак не могли договориться о том, что на ней строить. Пока они спорили, городские власти для своих нужд отрезали от него приличный кусок. В итоге одному из братьев достался участок, на котором он построил вполне приличный дом с видом на море. Второму брату досталась очень узкая полоска земли, непригодная для строительства.



Фото: www.jadaliyya.com

Такие расклады обидели его, и он решил отомстить. Обиженный братец взял и построил здание на всю ширину и длину своего участка в четыре этажа. В течение очень долгого времени здание, которое имеет только две квартиры на каждом этаже, служило борделем, а позже стало убежищем для беженцев, спасающихся от войны.





Но цель постройки была в другом — досадить родственнику. Дело в том, что это здание перекрыло вид на море из большого дома брата, и стоимость его земли сразу снизилась. Время прошло, и на берегу остался лишь узкий дом — сносить его не имеет смысла, так как на таком узком участке ничего другого и не построишь.