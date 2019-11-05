Где в Слуцке не будет света несколько дней подряд

Источник материала: Слуцк Город

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ на некоторых улицах Слуцка будет отключено электроснабжение.

с 14 ноября по 16 ноября 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу:

· ул. Я. Коласа, № 42−56 (чётные), № 59−77, № 79−101 (нечётные);

· ул. Некрасова, № 50, № 52, № 56, № 53−63 (нечётные);

· ул. Смоленская, № 54−64 (чётные), № 59−69 (нечётные);

· ул. Социалистическая, № 107−111 (нечётные);

· проезд Смоленский, № 22−26 (чётные).

13 ноября 2019 года с 08-30 до 12-00 у потребителей по адресу:

· ул. Зелёная №1-9, 11, 13, 15;

· ул. Садовая №28-34 (чётные);

· ул. Майская №2-8, 10-16 (чётные), 21;

· ул. Центральная №20, 22, 30.

13 ноября 2019 года с 13-00 до 17-00 у потребителей по адресу:

· ул. Первомайская №3-38, 40-44 (чётные);

· ул. Садовая №1-9, 11-18, 22-26 (чётные);

· ул. Зелёная №10;

· ул. Майская №9, 13;

· ул. Новосадовая №4-54 (чётные),1-15 (нечётные).





Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.





Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.

SlutskGorod