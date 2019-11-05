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«Я до сих пор пребываю в шоке». Случчанка о том, как выиграла самый крупный приз тура игры «Удача в придачу»

06.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


     Фото из профиля Ольги Бадытчик в соцсети

Жительница Слуцка Ольга Бадытчик выиграла самый крупный денежный приз 132-го тура рекламной игры  «Удача в придачу» от ООО «Евроопт». В интервью SlutskGorod она рассказала, как это случилось, куда планирует потратить выигрыш, и какое число теперь стало для семьи счастливым.

35-летняя Ольга живёт в Слуцке и сейчас находится в декретном отпуске. Вместе с мужем Павлом воспитывают сына, которому как раз в день розыгрыша, 5 ноября, исполнилось 10 месяцев. Вечером накануне игры молодые родители занимались перестановкой мебели в комнате и за игрой не следили.

«Если честно, я даже не знала, что в этот день состоялся розыгрыш. У нас маленький ребёнок, и мы занимались своими делами. Когда мне позвонил ведущий и сказал, что это прямой эфир "Удача в придачу", я не ожидала, и до сих пор пребываю в шоке, — улыбается Ольга. — Лично для нас было очень удивительно, что последняя цифра призового кода, сумма выигрыша и день рождения нашего малыша были на пятёрку. Теперь для нашей семьи это счастливое число».

Сейчас пара живёт у родителей, поэтому планы на выигрыш напрямую связаны с покупкой собственного жилья. Товары с пометкой «товар удачи» семья будет приобретать, потому как надеется, что в следующий раз ей ещё больше повезёт.

«Товары "Удачи" приобретаю два года подряд, и нам как-то посчастливилось получить сертификат на 5 рублей. Если честно, всегда приятно выиграть любую сумму, не зависимо от того это 5 рублей, либо 50. Но, когда 50 000, это вообще супер», — сказала Ольга.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Жительница Слуцка Ольга Бадытчик выиграла самый крупный денежный приз 132-го тура рекламной игры  «Удача в придачу» от ООО «Евроопт». В интервью SlutskGorod она...
 
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