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“Они все для меня одинаковые”. Работники учхоза – про нынешнюю жатву

06.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Коллектив учхоза БГСХА занял первое место в районном соревновании по уборочной.

Мы спросили победителей, какой им запомнилась нынешняя жатва.

 

Главный агроном Александр ГОРБАЧЕВ

 

“Они все для меня одинаковые”. Работники учхоза – про нынешнюю жатву
«Для меня эта жатва 39-я. Очень волновала изреженность посевов озимых, но, благодаря работе с азотными удобрениями, средствами защиты растений, в итоге мы получили неплохой урожай зерновых. Сорт пшеницы «Мроя» дал 57 ц/га, «Гирлянда» — 58 ц/га. По­этому в 2019 году, кроме «Оды», посеяли эти сорта пшеницы. Неплохой урожай пивоваренного ячменя, выполнили госзаказ. Сахарная свекла, в зависимости от сорта, дала от 600 до 800 ц/га»

 

Главный инженер Сергей ЗАЯЦ

 

“Они все для меня одинаковые”. Работники учхоза – про нынешнюю жатву
«Каждая жатва неповторима. В этом году была не из легких. Уборка начиналась сложно. Шли дожди, только к концу погода наладилась. Урожай убирали влажным. Комбайны часто ломались. Надо было оперативно все ремонтировать. Благодаря слаженности работы руководителя сельхозпредприятия и коллектива, выполнили все поставленные задачи. Планируем приобрести кормоуборочный и зерноуборочный комбайны, машины для отвозки»

 

Водитель Артемий КОСТЮКОВ

 

“Они все для меня одинаковые”. Работники учхоза – про нынешнюю жатву
«Это моя седьмая жатва. Рекорд не поставил, но хотелось преодолеть двухтысячную отметку. И мне это удалось. Перевез почти на 200 тонн зерна больше, чем год назад. Завершил жатву с результатом 2200 тонн. Мог, конечно, сделать и больше, но машина подвела. Заработал более 1000 рублей».

 

Водитель Виктор ВАСИЛЕВИЧ

 

“Они все для меня одинаковые”. Работники учхоза – про нынешнюю жатву
«За баранкой на жатве с 1987 года. Для меня все они уже одинаковые. Комфортной для работы кабину моей старенькой машины-«кормилицы», которой уже 31 год, в жаркое время уборочной назвать сложно. Привыкаешь и к этому. Хлеб — самый главный продукт. Его доставка от комбайнов в закрома — дело святое. Молодежи могу посоветовать только одно — добросовестно работайте».

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Коллектив учхоза БГСХА занял первое место в районном соревновании по уборочной. Мы спросили победителей, какой им запомнилась нынешняя жатва.   Главный агроном...
 
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