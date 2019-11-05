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“Они все для меня одинаковые”. Работники учхоза – про нынешнюю жатву
06.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Коллектив учхоза БГСХА
Мы спросили победителей, какой им запомнилась нынешняя жатва.
Главный агроном Александр ГОРБАЧЕВ
Главный инженер Сергей ЗАЯЦ
Водитель Артемий КОСТЮКОВ
Водитель Виктор ВАСИЛЕВИЧ
Фото Михаила Левцова
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Коллектив учхоза БГСХА занял первое место в районном соревновании по уборочной. Мы спросили победителей, какой им запомнилась нынешняя жатва. Главный агроном...
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