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Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

06.11.2019 12:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
Фото из открытых источников

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.

На первом месте оказались биоинженеры, которые занимаются изучением и изменением свойств живого организма. Далее идут биофармакологи, разрабатывающие новые лекарства. Замыкают топ-3 биоинформатики, анализирующие с помощью компьютерных программ данные по биологии и фармакологии.

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
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Также востребованы будут проектировщики «умной среды» - ИТ-специалисты, которые разрабатывают технологии для автоматизированных систем контроля и самообеспечения, например, для «умного дома» или систем организации дорожного движения.

Также в список вошли специалисты по робототехнике, кибербезопасности, альтернативной энергетике и нейропсихологии, программисты, инженеры 3D-печати, архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.

 
 
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Фото из открытых источников HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или...
 
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