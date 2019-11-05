ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

06.11.2019 12:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду.

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Анна Крапивка, агроном фермерского хозяйства Минской области:
Зачем покупать за границей, поднимать их хозяйства, если можно создавать свое?

Начинали 6 лет назад, когда просто дали семечки попробовать, и у нас получился такой сладкий, сочный арбуз, что в дальнейшем решили освоить технологию возделывания арбузов на территории Республики Беларусь.

Мы произвели свой гибрид. Специально посеяли два сорта, а между ними – гибрид. Убрали мужские цветки и получился специфический арбузик.

Главное, уверена агроном, к делу подходить с любовью, не бояться рисковать и соблюдать технологию.

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Анна Крапивка:
На более лучших землях россияне получают такую же урожайность, как мы на своих худших. Что можно говорить, это аграрная страна. Можно сказать, мы выросли в полях, выросли в деревнях. Мы любим этот труд.

Подробнее в видеоматериале.

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Читайте также:

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

Люди в материале: Анна Крапивка
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду. О современных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Загадка на выходные: решите ли вы задачу для китайских первоклашек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика