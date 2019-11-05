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Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?
Источник материала: СТВ
Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду.
Анна Крапивка, агроном фермерского хозяйства Минской области:
Начинали 6 лет назад, когда просто дали семечки попробовать, и у нас получился такой сладкий, сочный арбуз, что в дальнейшем решили освоить технологию возделывания арбузов на территории Республики Беларусь.
Мы произвели свой гибрид. Специально посеяли два сорта, а между ними – гибрид. Убрали мужские цветки и получился специфический арбузик.
Главное, уверена агроном, к делу подходить с любовью, не бояться рисковать и соблюдать технологию.
Анна Крапивка:
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Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду. О современных...
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