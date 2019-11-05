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В Минске мужчина с ножом пытался научить компанию подростков «хорошим манерам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчина с помощью ножа угрожал подросткам в Минске.
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Правоохранители получили сообщение, что мужчина с ножом угрожает компании подростков.
Ранее 43-летний задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина рассказал, что в продуктовом магазине его внимание привлекла компания подростков, которая громко разговаривала, шумела и веселилась.
Поэтому мужчина решил научить несовершеннолетних «хорошим манерам»: вышел из магазина вслед за ними, посоветовал разойтись по домам и достал нож, которым начал размахивать. В результате фигурант задел одного подростка. Он не пострадал – его спасла теплая куртка, которая оказалась повреждена.
Материалы проверки переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины.
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Новости Беларуси. Мужчина с помощью ножа угрожал подросткам в Минске. По информации ГУВД Мингорисполкома, был задержан человек, который совершил хулиганские...
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