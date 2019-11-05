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Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

06.11.2019 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Маски и костры: в Великобритании прошла ежегодная ночь Гая Фокса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей вышли на улицы нескольких городов. Одно из крупнейших празднований прошло в Льюисе.

Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

Корни праздника уходят к 1605 году, когда заговорщики планировали взорвать здание парламента. Чтобы осуществить задуманное, они спрятали 36 бочек с порохом в подвале под Палатой лордов. К счастью, план не сработал.

С тех пор британцы, радуясь, что король жив, начали жечь костры на улицах городов, а позже – запускать фейерверки и устраивать шумные, красочные шествия. Этот день британцы отмечают уже более 400 лет.

Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

Зажигая костры. Как в Великобритании отметили ночь Гая Фокса

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Новости Великобритании. Маски и костры: в Великобритании прошла ежегодная ночь Гая Фокса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей вышли на улицы...
 
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