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Почти в 170 млн долларов оценили ущерб в Боливии от массовых протестов

06.11.2019 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Боливии. В Боливии оценивают ущерб от массовых протестов. За две недели беспорядков страна потеряла почти 170 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом власти не исключают, что цифра может возрасти.

Сильнее всего забастовка ударила по транспортному и торговому секторам, а также государственным службам. Напомним, протесты в стране начались после выборов, победу на которых одержал действующий президент. Его основной соперник не признал результаты подсчета. В итоге во многих регионах начались манифестации, а затем и беспорядки.

Почти в 170 млн долларов оценили ущерб в Боливии от массовых протестов

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Новости Боливии. В Боливии оценивают ущерб от массовых протестов. За две недели беспорядков страна потеряла почти 170 миллионов долларов, сообщили в программе...
 
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