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Уже 155 жителей Гондураса погибли от лихорадки денге с начала 2019 года
Источник материала: СТВ
Новости Гондураса. В Гондурасе стремительно растет число погибших от лихорадки денге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года вирус унес жизни 155 человек. Больше половины из них дети от 5 до 9 лет.
Власти страны заявили, что это худшая ситуация, связанная с этим заболеванием, за последние полвека. Лихорадка диагностирована у более чем 94 тысяч местных жителей. Больницы не справляются с наплывом заболевших.
Передается денге преимущественно через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Вакцины против этого вируса нет, лечение проводится по симптомам.
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Новости Гондураса. В Гондурасе стремительно растет число погибших от лихорадки денге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года вирус унес...
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