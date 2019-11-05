В Таиланде жертвами атаки на КПП стали 15 человек, ещё четверо ранены

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Стрельба на контрольно-пропускном пункте произошла на юге Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки неизвестных стали 15 человек, еще четверо получили ранения.

Чтобы уйти от преследования, злоумышленники применили взрывчатку. Атака названа одной из самых крупных за последнее время. По предварительным данным, к нападению может быть причастна местная группа повстанцев.







