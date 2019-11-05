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В Таиланде жертвами атаки на КПП стали 15 человек, ещё четверо ранены

06.11.2019 11:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Стрельба на контрольно-пропускном пункте произошла на юге Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки неизвестных стали 15 человек, еще четверо получили ранения.

Чтобы уйти от преследования, злоумышленники применили взрывчатку. Атака названа одной из самых крупных за последнее время. По предварительным данным, к нападению может быть причастна местная группа повстанцев.

В Таиланде жертвами атаки на КПП стали 15 человек, ещё четверо ранены

В Таиланде жертвами атаки на КПП стали 15 человек, ещё четверо ранены

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Новости Таиланда. Стрельба на контрольно-пропускном пункте произошла на юге Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки неизвестных...
 
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