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В Копыле мужчина искупался в пруду и устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Копыле мужчина пришел в магазин скандалить из-за мокрых сигарет.
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Сотрудники магазина объясняли мужчине, что такая марка у них даже не продается. Позже выяснилось, что сигареты были намочены в пруду неподалеку – находясь в нетрезвом состоянии, мужчина решил искупаться.
Второй раз кассиры звонили правоохранителям из-за того, что клиент сначала поскандалил с покупателем, а потом поднял стол с платежным терминалом, который упал на пол и треснул.
На мужчину был составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Новости Беларуси. В Копыле мужчина пришел в магазин скандалить из-за мокрых сигарет. По информации сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой, работники магазина...
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