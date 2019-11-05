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Власти Китая изменили отношение к майнингу

06.11.2019 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Власти Китая изменили отношение к майнингу

РБК

Правительство страны исключило добычу криптовалюты из перечня нежелательных видов деятельности.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) представила новый список отраслей, рекомендуемых к развитию, ограничению или подавлению. Из него исключили майнинг, который до этого считался нежелательным видом деятельности, так как он «тормозит дальнейшее развитие страны», пишет CoinDesk.

В апреле ведомство предложило запретить майнинг, а в случае одобрения этого предложения любая деятельность на территории страны, связанная с добычей цифровых денег, была бы немедленно прекращена. Китай — это самый крупный рынок майнинга, на нем работают такие компании, как Bitmain, Canaan и Ebang.

Окончательная версия списка NDRC является положительным событием для отрасли добычи цифровых денег. Стоимость Bitcoin медленно растет в последние сутки, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в 9393 долл. За прошедшие 24 часа она подорожала на 0,73%. При этом объемы торгов снизились на 7% и сейчас составляют 26 млрд долл., сообщает РБК.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правительство страны исключило добычу криптовалюты из перечня нежелательных видов деятельности.
 
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