Источник материала: Новости Волковыска

С 10 ноября вступит в силу Указ президента Республики Беларусь №300. Благодаря документу безвизовая зона на Гродненщине значительно расширится: в нее дополнительно войдут территории Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Лидского и Щучинского районов. Регион будет иметь возможность принимать на своей территории безвизовых туристов из 73 государств. Иностранные гости смогут приехать как в составе организованных туристических групп, так и в индивидуальном порядке, например, на общественном транспорте, собственном автомобиле, велосипеде и т.д.

Надо только иметь при себе паспорт, страховой полис - и, пожалуйста, путешествуй и осматривай достопримечательности! Срок безвизового пребывания с туристической целью - до 15 суток. Что готовы показать иностранным туристам и на какой мультиэффект рассчитывают во вновь созданных локациях?

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома рассказала «Гродненской правде»:

Туристический потенциал Гродненщины «выстрелил» сразу же, как только три года назад областной центр и пять сельсоветов Гродненского района вошли в «безвиз». Уже к 2019 году только в городе над Неманом мы получили более 1300 новых рабочих мест. 71 вновь открывшийся объект питания, 43 дополнительных объекта системы Тах Frее, значительно вырос экспорт туристических услуг. Разумеется, очередная инициатива об расширении безвизовой территории была поддержана. Наша задача - привлечь туриста, создав ему максимально комфортные условия пребывания в регионе. Это касается наличия навигационных марке ров и подъездных путей к достопримечательностям, достойного сервиса в гостиницах и точках питания, доступности объектов, которые работают по системе Тах Ргее. Сейчас мы объезжаем вновь подключенные районы, оцениваем инфраструктуру. Стремимся к тому, чтобы в каждом райцентре были паркинги для экскурсионных автобусов, пункты обмена валют, объекты общепита, санитарные зоны. Для совершенствования работы объектов питания разработана целая концепция. Это повышение квалификации сотрудников, распространение на всю область опыта разработки меню на иностранных языках, обеспечение свободного доступа в интернет (бесплатный IМ-П) и другие сервисные «плюшки», например, возможность подзарядить мобильный телефон. Все точки, которые могут быть полезны и интересны туристам, будут нанесены на картину приложения «Гид по дорогам Гродненской области». После обновления оно включает в себя не только автомагистраль, но и все дороги Гродненщины. Кроме того, необходимая информация есть на мультиязыковом портале GrodnoVisaFree. Позаботимся и об открытии во всех райцентрах туристско-информационных пунктов.

В Волковысском районе безвиза ждали в том числе с расчетом на привлечение в местную экономику иностранных инвесторов, активизацию притока иностранного капитала. Как рассказала заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич, среди основных услуг, которые планируется предложить гостям в целях «подпитки» экономики региона, - медицинские. К примеру, на протяжении тех 15 дней, в течение которых иностранцы могут присутствовать на территории района, им будет предоставлена возможность пройти КТ-обследование, УЗИ, лабораторное и эндоскопическое обследование.

При этом возможность приобретения путевок для оказания таких услуг будет значительно расширена, включая их заказ и оплату на территории других государств.

Подобный подход будут внедрять и в других сферах. Например, в развитии гастрономического туризма. Для туристов разработают специальные гастрономические маршруты, организуют посещение предприятий общественного питания, которые проведут не только дегустацию белорусских драников, но и мастер-классы по их приготовлению.