Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня за 1 литр бензина на белорусских АЗС автолюбителям предлагают заплатить:

АИ-92-К5-Евро - 1 рубль 57 копеек,

АИ-95-К5-Евро - 1 рубль 67 копеек,

АИ-98-К5-Евро -1 рубль 89 копеек,

ДТ - 1 рубль 67 копеек.

Напомним, последнее повышение было 22 сентября.

За 2019 год цены на топливо повышались 18 раз на 1 копейку и несколько раз понижались.

В итоге бензин подорожал на 15 копеек за этот год.

Премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительство будет придерживаться той же плавной политики повышения цен на топливо в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля к доллару.

По его словам, цена на нефть сейчас относительно стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо.