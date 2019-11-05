Сегодня за 1 литр бензина на белорусских АЗС автолюбителям предлагают заплатить:
АИ-92-К5-Евро - 1 рубль 57 копеек,
АИ-95-К5-Евро - 1 рубль 67 копеек,
АИ-98-К5-Евро -1 рубль 89 копеек,
ДТ - 1 рубль 67 копеек.
Напомним, последнее повышение было 22 сентября.
За 2019 год цены на топливо повышались 18 раз на 1 копейку и несколько раз понижались.
В итоге бензин подорожал на 15 копеек за этот год.
Премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительство будет придерживаться той же плавной политики повышения цен на топливо в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля к доллару.
По его словам, цена на нефть сейчас относительно стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо.