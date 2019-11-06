Задача депутата — помогать людям

Источник материала: Клiч Радзiмы

Накануне выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания довелось встретиться с председателем Шарковщинского районного Совета депутатов В. С. Шпецом. Тема нашей беседы — работа депутатского корпуса.

— Владимир Серафимович, какова специфика работы местных Советов?

— У каждой ветви государственной власти есть своя специфика, особая миссия. Для местных Советов депутатов — это, с одной стороны, необходимость представлять интересы народа во власти, с другой — интересы государственной власти в народе. Чтобы осуществить свои задачи, Советы должны быть мобильными и современными, оперативно и действенно реагировать как на установки высшего руководства страны, так и на злободневные нужды жителей своей территории.

Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности, работают на общественных началах. Несмотря на это, требовательность жителей района к представительной власти возрастает.

Систему органов местного самоуправления сегодня представляют 33 депутата районного и 72 депутата сельских Советов, а также 90 представителей территориального общественного самоуправления. Депутатский корпус, органы территориального общественного самоуправления видят свою главнейшую задачу в решении вопросов жизнеобеспечения населения совместно с органами исполнительной власти.

В работе сессий районного Совета депутатов, президиумов принимают активное участие председатель Шарковщинского районного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Ломако, депутат Витебского областного Совета депутатов Иван Константинович Возмитель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Ричардович Земченок.

— А какие вопросы чаще приходится решать нашим депутатам?

— На сессиях сельских Советов депутатов рассмотрены вопросы благоустройства населенных пунктов и подведомственных территорий; развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан; вопросы, которые способствуют дальнейшему улучшению культурного, торгового, медицинского обслуживания населения; о реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», о состоянии законности и правопорядка, профилактике правонарушений на подведомственной территории; о состоянии пожарной безопасности и другие. Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, дней информирования населения, взаимодействия со службами и организациями.

Работа депутата в округе — это одна из форм деятельности депутата как представителя народа в местном Совете, осуществляющего функции государственной власти. Ко мне, как председателю районного Совета депутатов, за текущий период 2019 года на личный прием обратилось 5 избирателей, проведено 10 выездных приемов, принято 2 человека. На «прямые телефонные линии» обратилось двое граждан.

Поступающие обращения касаются работы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, торговли и услуг, ведения личных подсобных хозяйств граждан.

Актуальными остаются вопросы подсыпки улиц и грейдирования, уличного освещения, удаления аварийных деревьев, благоустройства гражданских кладбищ, территорий пустующих домов, правил содержания собак.

Стоит отметить, что не все обращения избирателей решены положительно, некоторые из них требуют дополнительного изучения или вложения значительных финансовых средств, поэтому находятся на контроле.

На практике жители района прекрасно знают своих депутатов, поэтому обращаются в любое время и по любому вопросу, и не только на приемах, но и по телефону, и просто при встрече на улице.

Добросовестно исполняют свой депутатский долг, стремясь оказать помощь людям в решении житейских проблем, следующие депутаты: Андрей Мечиславович Федукович, Михаил Владимирович Фоменок, Виктор Васильевич Краснодубский, Михаил Николаевич Якимович, Юрий Захарьевич Лазарец, Вячеслав Васильевич Гарбузов, Николай Валентинович Манкевич, Жанна Владимировна Полегошко, Лариса Викторовна Гаранина и другие.

Проявляют активность в работе депутаты сельских Советов депутатов: Петр Геннадьевич Котович (Бильдюгский сельсовет), Инна Семеновна Пучинская (Германовичский сельсовет), Наталья Викторовна Кондратьева (Иодский сельсовет), Валентина Арсеньевна Липская (Радюковский сельсовет), Надежда Петровна Кириенко (Станиславовский сельсовет), Наталья Олеговна Свяцкая (Лужковский сельсовет).

Если говорить в целом о депутатской деятельности, то каждый из нас, депутатов различных уровней, должен знать проблемы своего округа, и в первую очередь, которые волнуют своих избирателей, оказывать содействие в разрешении этих вопросов.

По состоянию на 1 января 2019 года сельское население составляло 9 839 человек. Административно район разделен на г. п. Шарковщина, 6 сельсоветов, 253 населенных пункта. Специфика нашего района — наличие большого количества малочисленных сельских населенных пунктов. С числом проживающих до 10 человек насчитывается 97 населенных пунктов, до 50 человек — 11 пунктов, без населения — 37.

Соответствующая нагрузка для служб района, особенно в условиях дефицита бюджетных средств. Поэтому помощь жителям малонаселенных пунктов — на особом контроле органов местного управления и самоуправления.

Все населенные пункты охвачены торговым обслуживанием. Оказываются бытовые услуги, услуги почтовой связи. Культурное обслуживание обеспечивается учреждениями культуры.

Выполнение региональных комплексов мероприятий по реализации Государственных программ на 2016—2020 годы в социальной сфере, жилищно-коммунальном, дорожном хозяйстве, транспорте и строительстве, и соответственно решение всех вопросов жизнеобеспечения населения, удовлетворения их нужд и запросов — напрямую зависит от работы экономики и формирования бюджета.

Поэтому, именно сегодня наряду с принимаемыми мерами на всех уровнях власти немаловажная роль отводится руководителям предприятий всех форм собственности. От принятия ими своевременных, правильных управленческих решений непосредственно на местах во многом зависит судьба коллектива.

— Владимир Серафимович, у многих жителей района имеется личное подсобное хозяйство. В связи с этим возникают некоторые вопросы, которые адресуются депутатам. И как они решаются?

— Личное подсобное хозяйство является одним из источников семейного дохода. Ведением личных подсобных хозяйств в районе занимается 4 463 домохозяйства. Площадь сельскохозяйственных земель, находящихся в пользовании граждан для ведения ЛПХ составляет 4 178 гектаров.

На 01.01.2019 года у населения содержалось 1456 голов крупного рогатого скота, в том числе 1187 коров, 126 лошадей, более 22 292 голов птицы, свыше 2 540 свиней, 1 103 овцы, 347 коз. К сожалению, уменьшается численность сельского населения, происходит его старение, и, как результат, сокращается численность поголовья скота.

Как и в предыдущие годы, основную помощь в обработке земельных участков населению оказывают сельскохозяйственные предприятия. Решены вопросы выделения выпасов для скота, подвоза воды на пастбища.

За последние годы практически нет обращений по вопросу обработки огородов. Несмотря на сложности, управлением сельского хозяйства и продовольствия достаточно оперативно организована работа по обмолоту зерновых культур на участках населения в 2019 году.

Гражданам выделяются сенокосы и пастбища, реализуются семена, органические удобрения, оказывается помощь в заготовке грубых кормов, услуги по предотвращению заболеваний и лечению сельскохозяйственных животных, услуги по осеменению коров.

Излишки продукции, произведенные в личных подсобных хозяйствах граждан, реализуются государству. В 2018 году у населения закуплено 4447,5 т, за истекший период 2019 г. — 2801,7 тонны молока (92,1%), из расчета на одну корову 2360,3 кг молока, плюс 34,8 кг к уровню прошлого года. Сбором молока на территории района занимаются 2 частные унитарные предприятия и 3 индивидуальные предпринимателя. Молодняк крупного рогатого скота живым весом закупается на договорной основе сельскохозяйственными организациями. Всего в 2019 году заключено 584 договора контрактации, по состоянию на 1 сентября 2019 г. снято с контрактации молодняка 432 головы (81,5% выполнения плана).

— Благоустройство — эта тема сегодня актуальна как никогда. Владимир Серафимович, расскажите, что делается депутатским корпусом в этом направлении.

— Согласно принятым планам ведется целенаправленная работа по благоустройству сельских улиц и кладбищ, дорог и территорий, ликвидации аварийных деревьев, сносу ветхих домов, ремонту и установке ограждений, культивирование бросовых земельных участков и вовлечение их в севооборот.

Выполнены работы по вырубке кустарниковой поросли на кладбищах д. Рубашки, Дворново, Луги, Шпиколовщина, Казаки, Великое Село, Ручай, Жуки Горные, Марги. Произведен ремонт ограждений на кладбище д. Григоровщина, Попки, Новосельцы.

УКП ЖКХ установлено деревянное ограждение на кладбище д. Савицкие, ОАО «Доваторский» на кладбище д. Сосновцы, оборудованы площадки для сбора мусора на кладбищах д. Глистенки и Воложинки.

Открыта православная каплица в аг. Бильдюги. Отремонтирован подъезд и сделана стоянка для автомобилей возле кладбища д. Остановка (работы выполнены силами ОАО «Жвиранка»). Производился ремонт и покраска железобетонных заборов на территории всех сельских Советов.

В аг. Лужки обустроена зона отдыха с установкой беседок, песочницы, пляжной кабинки, контейнерной площадки, на что израсходовано 2190 бел. рублей спонсорской помощи фонда «Новая Евразия». В аг. Германовичи обустроена спортивно-игровая площадка на ул. Прохорова в рамках реализации проекта «Местные стратегии право каждого: внедрение подхода, основанного на правах человека, в процессы развития на местном уровне».

Работа по благоустройству сельских населенных пунктов, наведению порядка на земле всегда были одним из приоритетных направлений деятельности местных Советов депутатов. Хотелось бы отметить, что психология людей меняется, и на селе становится все больше ухоженных, образцовых усадеб, к уровню которых подтягиваются и соседи. Вместе с тем, из года в год говорим о проблемах: пустующих и ветхих домах, заросших земельных участках, неухоженных, захламленных дворовых территориях, контейнерных площадках. За текущий период 2019 года снесено 16 пустующих и ветхих домов, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 2,48 га земельных участков после сноса пустующих и ветхих домов. Освоено — 3 996,8 рублей.

Постоянно ведется работа по ликвидации очагов борщевика Сосновского механическим и химическим способами, а также по выкашиванию сорной растительности на пустующих земельных участках после сноса ветхих домов.

Проведены работы по уменьшению численности борщевика Сосновского в д. Волчки, Яцковщина, Коты, Премяны, Столица, в населенных пунктах Лужковского сельсовета.

Вопросы благоустройства, наведения порядка на земле с каждым годом приобретают особую значимость. Эта работа комплексная, предусматривающая не только выкашивание улиц, общественных территорий, наведение порядка на частных подворьях, но и приведение в надлежащий вид фасадов зданий и прилегающих территорий объектов социальной сферы, производственных объектов, дорог, водоемов и мест отдыха, автобусных остановок.

Слаженная работа районного исполнительного комитета и депутатского корпуса, стремление найти индивидуальный подход к каждому человеку позволят и в дальнейшем оперативно решать возникающие проблемы, будут способствовать повышению уровня благополучия жителей района.

Все, чего мы добились и планируем добиться, имеет главный фундамент — доверие наших жителей, которые дали нам право реализовывать свои наказы, инициативы и предложения. Это доверие мы всеми силами будем стремиться оправдать. Жизнь убеждает, что постоянное общение представителей власти всех уровней с населением, учет общественного мнения, своевременное решение возникающих вопросов и проблем положительно сказывается на настроении людей, поднимают авторитет власти и уровень доверия к ней. Также я приглашаю жителей Шарковщинского района выполнить свой гражданский долг — прийти на выборы 17 ноября и отдать свой голос за достойного кандидата.

— Спасибо вам, Владимир Серафимович, за содержательный разговор.

Александр БАРИЛО.