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Создание безбарьерной среды в регионах области

06.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Создание безбарьерной среды в регионах области

Комитет государственного контроля Витебской области даст оценку эффективности работы по созданию безбарьерной среды в регионах области.

Создание для людей, которые в силу врожденных патологий либо приобретенных травм ограничены в беспрепятственном передвижении, равных с другими гражданами возможностей для участия в общественной жизни является одной из наиболее значимых целей социального государства.

В последние годы в Витебской области активно проводится работа по устранению естественных, информационных и архитектурных преград, препятствующих доступу к объектам социальной и иной инфраструктуры, и свободному передвижению маломобильных категорий населения. Мероприятия, направленные на организацию безбарьерной среды, реализуются в рамках Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016—2020 годы.

Конечными задачами Государственной программы является формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам, организация беспрепятственного доступа ограниченных в передвижении лиц в общественные объекты, жилые дома и квартиры, места отдыха и туризма, объекты оздоровительного назначения, а также обеспечение для указанных категорий граждан информационной доступности в сфере теле- и радиовещания, информационно-коммуникационных технологий.

Чтобы оценить, насколько эффективно в Витебской области выполняются мероприятия Госпрограммы по созданию безбарьерной среды, Комитетом государственного контроля Витебской области

15 ноября 2019 г. будет проводиться «горячая линия» с жителями регионов области по нерешенным проблемам создания и эксплуатации объектов безбарьерной среды.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 часов

(перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: (8-0212) 37-61-70, 37-61-94.

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