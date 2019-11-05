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Сентябрь и октябрь стали рекордными по посещаемости матчей КХЛ

06.11.2019 13:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сентябрь и октябрь 2019 года стали самыми посещаемыми месяцами за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), cообщает пресс-служба КХЛ.

"143 игры первого месяца чемпионата посетили немногим менее миллиона болельщиков - 946 327, что в среднем составило 6759. Средняя посещаемость переваливает за 6 тысяч человек в сентябре уже второй сезон подряд. В прошлом году она равнялась 6250, а всего это четвёртый такой случай - больше 6 тысяч зрителей на трибунах было в сезонах 2014/2015 (6300) и 2012/2013 (6092)", - говорится в сообщении.

"Интересно, что в сезоне 2014/2015 команды в сентябре успели провести уже 151 игру", - отмечается в сообщении.


"Сентябрь ознаменовался и ещё одним рекордом. Впервые средняя вместимость арен превысила 9000 человек и составила 9053, это также лучший показатель в истории. Однако наиболее показательным, несомненно, является заполняемость арен. В сентябре 2019-го года она также наилучшая за последние пять сезонов и составила 74,7%", - приводит данные пресс-служба КХЛ.

В настоящее время в регулярном чемпионате КХЛ лидируют казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА, набравшие по 39 очков.
 
 
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Сентябрь и октябрь 2019 года стали самыми посещаемыми месяцами за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), cообщает пресс-служба КХЛ.
 
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