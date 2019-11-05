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Каталония в огне: в Барселоне жгли портреты короля Испании

06.11.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тысячи протестующих вышли на улицы Барселоны, протестуя против визита короля Испании Филиппа VI.

Протестующие разожгли огонь на одной из главных улиц, где сожгли фотографии короля. Некоторые стучали по кухонным горшкам и скандировали: "В Каталонии нет короля!"



Каталония с октября охвачена протестами - они начались после того, как одного из лидеров сепаратистов Ориола Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

10 ноября в Испании состоятся досрочные выборы в парламент. Они были объявлены, чтобы выйти из политического тупика, возникшего после первых выборов в апреле. Это будут уже четвертые выборы в стране за последние четыре года.

Что будут делать с каталонским кризисом?

В преддверии воскресного голосования пять основных партийных лидеров изложили свои позиции по каталонскому кризису.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес пообещал, что если его Социалистическая партия будет переизбрана, он изменит закон таким образом, чтобы организация несанкционированного с властями референдума о независимости считалась серьезным преступлением.

Лидер главной оппозиционной Народной партии Пабло Касадо заявил, что возглавит консервативное правительство, "у которого не трясутся ноги", когда дело касается решения проблемы сепаратизма.

Крайне правый лидер партии Vox Сантьяго Абаскал пошел дальше и призвал "арестовать, надеть наручники и предать суду" главу Каталонии Жоакима Торру.

В понедельник к демонстрантам присоединились члены трех основных каталонских партий, а администрация Каталонии, возглавляемая приверженцами независимости, призвала своих сторонников сохранять сдержанность.

Региональные лидеры партий, которые хотят сохранить единство Испании, провели собственную демонстрацию, собравшую куда меньше участников.


В это время король вместе с женой и двумя дочерьми принимал участие в церемонии награждения молодых предпринимаетелей, ученых и художников.

Наследница престола, 14-летняя принцесса Леонор, выступила на церемонии, подчеркнув свою преданность Каталонии.

"Эта земля, Каталония, всегда будет занимать особое место в моем сердце", - сказала она в своем обращении на испанском и каталонском языках.

Место проведения церемонии награждения в Барселоне усиленно охранялось полицией, которая установила ограждения и перекрыла одну из главных транспортных магистралей города.
 
 
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Тысячи протестующих вышли на улицы Барселоны, протестуя против визита короля Испании Филиппа VI.
 
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