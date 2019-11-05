Юный кардер потратил $1000 с чужой карты на игровые приложения









Находясь на даче в Витебской области, жительница Минска потеряла платежную карту. Утерю карты минчанка обнаружила только спустя месяц, вернувшись в столицу.





Зайдя в личный кабинет интернет-банкинга, она обнаружила, что со счета осуществлялись платежи, которые она не совершала. Насчитав более 40 оплат, женщина обратилась в милицию с заявлением о хищении денежных средств.





Оперативниками было установлено, что списания денежных средств осуществлялись в пользу интернет-ресурсов на оплату игровых приложений.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность 16-летнего учащегося Витебской области, который рассказал, что нашел на улице платежную карту, сфотографировал данные и использовал их для оплаты игр, которые приобретались им с целью последующей перепродажи на интернет-площадках.





Сумма ущерба составила более 2000 рублей.









Материалы проверки по данному факту переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки его действиям.





Деяния учащегося могут быть квалифицированы по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь («Хищение путем использования компьютерной техники»).



