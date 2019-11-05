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Живодеры среди нас: в одном из минских дворов нашли ведро с трупами котят

06.11.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиционеры и жители многоэтажки по улице Садовой в Минске вот уже несколько дней разбираются, кто оставил циничную записку и ведро с телами котят возле дома. Неизвестный выставил это на всеобщее обозрение в минувшую пятницу.

Местные жители рассказали, что в пятницу, 1 ноября, возле многоэтажки по улице Садовой, 20, у скамейки кто-то оставил ведро. Внутри были трупы трех котят, по виду возрастом 3−4 месяца.

Людей особенно возмутила записка, ее кто-то написал фломастером и оставил сверху: «Дорогие соседи! Накормили, теперь хороните!!!». Одна из жительниц дома вызвала милицию.



Люди рассказали, что в начале лета во дворе появились котята, кто-то им приносил еду. Были и недовольные такой заботой. Какое-то время назад животные пропали с глаз.

Пока неясно, были котята убиты или умерли по другой причине, а также — когда это произошло и связано ли это с запиской.

— Мы нашли ведро в пятницу после обеда. Оно стояло возле второго подъезда, прямо на пешеходной дорожке — то есть всем на обозрение. Детей как раз вели из садика рядом, а тут такое. Сотрудники из оперативной группы сказали, что все это можно расценивать как хулиганство в циничной форме. Других подробностей пока не знаю, дело передали участковому, но меня еще не вызывали, — рассказала tut.by
местная жительница Ольга Павлович, которая и вызвала милицию.

Собеседница считает, что котята погибли явно не сейчас — тела были мумифицированы. Животных не видели во дворе с сентября.

Женщина признает: не все одинаково относятся к бездомным животным. Пока коммунальщики заделывают отверстия в подвале, некоторые жители, наоборот, делают лазы для котят.

— Хотя есть приказ Министерства архитектуры и строительства — о том, что нужно оборудовать подвалы обращающимися окошками — чтобы животное могло выйти из подвала, если находится внутри. Если окошки забиты — оно погибает. Вот люди ночью выходят и выламывают, — объясняет Ольга. — В нашей стране до сих пор нет закона о защите животных. Мы такие «остаемся» только с Азербайджаном. Пока у нас животные по закону — имущество. Вещь. Но это не вещь… В любом случае, этот поступок выглядит безобразно. Может, внимание к этому случаю как-то вразумит человека, который оставил это ведро?

В ЖЭУ № 1 Первомайского района, который обслуживает дом, уточнили: никаких заявок по животным ни в тот день, ни раньше, им не поступало. Только по закрытию и открытию слуховых окошек в подвале — но это было еще в марте.


Там же уточнили, что доступ в подвал для посторонних, включая жильцов, закрыт. Но остается слуховое окно в теплоузел между первым и вторым подъездом.

— Мы его все лето с сантехником закрывали, но хватало на неделю — и снова сломано. Не знаем, кто открывает. Но подвал в тот день был закрыт, — уточнили на предприятии.

В пресс-службе МВД позже добавили: по данному факту милиция проводит проверку.

— После окончания проверки мы сможем сообщить общественности официальную версию случившегося, — рассказала официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
 
Теги: Минск
 
 
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Милиционеры и жители многоэтажки по улице Садовой в Минске вот уже несколько дней разбираются, кто оставил циничную записку и ведро с телами котят возле дома....
 
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