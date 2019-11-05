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Беляцкий: Выборы проходят по сценарию властей

06.11.2019 12:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские выборы проходят по сценарию, написанному властями, уверен глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.



«Белорусские выборы проходят по сценарию, написанному властями. В свою очередь демократические кандидаты пытаются использовать эту политическую кампанию, чтобы донести свои мысли и альтернативные взгляды. Но выборы тем не менее остаются неинтересными для общества», - рассказал радио "Рация" Алесь Беляцкий.

- Интерес людей к парламентским выборам очень низкий. Все понимают, что эти депутаты ничего не решают. Если сейчас выйти на улицы Гродно или Минска и спросить, знаете ли вы своего депутата в парламенте, то, думаю, 90% белорусов, ответит, что «нет». Вот я тоже, например, своего не знаю. Потому что их не видно, не слыхать, в общем это более чиновничья сейчас должность. Выборы сведены к ритуалу, подобного тому, который в свое время был в Советском Союзе. За маленьким исключением, что к избирательному процессу допускают оппозиционных кандидатов.


По словам правозащитника, снимают самых активных демократических кандидатов, которые могли бы создать проблемы действующей власти. В том числе не были зарегистрированы на нынешних выборах единственные демократические депутаты парламента Елена Анисим и Анна Конопацкая.

- Они надеялись, что эта ниша демократических депутатов в парламенте будет сохранена за ними. Но власти по-другому раскинули карты, решили заменить этих кандидаток, так как они уже получили некий политический опыт, поняли, как работают механизмы принятия законов, стали уже немного приобретать политический вес. Это не интересно властям. Поэтому когда снова появится у нас один-два-три демократических кандидата, это будут новички, это будут, скорее всего, лица второго-третьего эшелона.

Не исключил Алесь Беляцкий и сценария, по которому в связи с предстоящими президентскими выборами парламент сделают «стерильным», то есть лишенным представителей демократических сил.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусские выборы проходят по сценарию, написанному властями, уверен глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.
 
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