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ПАСЕ напоминает Беларуси: единственный путь улучшить отношения - отменить смертную казнь

06.11.2019 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявляет, что единственный способ улучшить отношения Беларуси с Советом Европы - это ввести мораторий на применение смертной казни.



"Я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы", - говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи.

Заявление гендокладчика сделано в связи с очередным смертным приговором в Беларуси, вынесенным Виктору Сергилю в конце октября.

"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в наложении пропорциональной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", – подчеркнул Корлатян.

Как сообщалось, 25 октября Брестский областной суд за убийство малолетней девочки с особой жестокостью приговорил Виктора Сергиля к высшей мере наказания, а его соучастницу и мать ребенка Наталью Колб к 25 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 года. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. 

В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый Сергиль. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью "способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий". 

По неофициальной информации малышке перерезали горло. На теле ребенка также были обнаружены следы от не менее 46 травматических воздействий.

Сергиль стал третьим человеком, приговоренным к смертной казни в Беларуси в этом году.

Ранее вынесение этого приговора осудил Евросоюз.


Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. 

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. 

В соответствии с советской традицией, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
 
 
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявляет, что единственный способ улучшить отношения Беларуси с Советом Европы - это ввести мораторий на применение...
 
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