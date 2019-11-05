ПАСЕ напоминает Беларуси: единственный путь улучшить отношения - отменить смертную казнь









"Я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы", - говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи.





Заявление гендокладчика сделано в связи с очередным смертным приговором в Беларуси, вынесенным Виктору Сергилю в конце октября.





"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в наложении пропорциональной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", – подчеркнул Корлатян.





Как сообщалось, 25 октября Брестский областной суд за убийство малолетней девочки с особой жестокостью приговорил Виктора Сергиля к высшей мере наказания, а его соучастницу и мать ребенка Наталью Колб к 25 годам лишения свободы.





Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 года. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти.





В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый Сергиль. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.





По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью "способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий".





По неофициальной информации малышке перерезали горло. На теле ребенка также были обнаружены следы от не менее 46 травматических воздействий.





Сергиль стал третьим человеком, приговоренным к смертной казни в Беларуси в этом году.





Ранее вынесение этого приговора осудил Евросоюз.









Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.





Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.





Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью.





В соответствии с советской традицией, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.