В оперативно-дежурную службу районного управления поступило сообщение о том, что подросткам угрожает мужчина с ножом.





На место происшествия правоохранители задержали 43-летнего минчанина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.





Мужчина пояснил, что в продуктовом магазине его внимание привлекла компания подростков. Они слишком громко разговаривали, веселились и шумели.





Вот он и решил научить ребят «хорошим манерам» и вышел вслед за ними из магазина.









Мужчина посоветовал подросткам расходиться по домам, а чтобы его словесные аргументы были более весомыми, достал перочинный раскладной нож.





передает столичная милиция. При этом мужчина размахивал ножом перед собой и задел одного из подростков. Подросток не пострадал – его спасла теплая куртка, которая оказалась порезана,столичная милиция.











