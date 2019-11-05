Какой будет погода в большие выходные - точный прогноз

Аномально теплая погода установилась в Беларуси в последние дни: среднесуточная температура воздуха местами на 7-10°С превышает климатическую норму.





Сегодня в стране будет облачно, почти всюду пройдут дожди, на востоке они будут сильными, в отдельных районах – с порывистым ветром. Воздух днем прогреется до +8..+15°C.





Минске тоже ждут осадков с вероятностью в 80-90%. Днем потеплеет до +9..+11°C, к вечеру будет чуть прохладнее – до +6..+8°C.









7 ноября (в четверг) погоду в основном будет формировать поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более прохладной воздушной массе; в северной части страны скажется влияние фронтального раздела.





По данным синоптиков, в свободный четверг небо будет периодически проясняться, кратковременные дожди пройдут только местами, преимущественно на севере, на Витебщине может даже выпасть мокрый снег. Ночью будет 0..+7°С, после обеда воздух прогреется до +5..+12°С.





В пятницу, 8 ноября, погоду в основном обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе умеренных широт. Снова будет облачно с прояснениями, кратковременных дождей ждут только в отдельных районах, в утренние часы сгустится туман.





Ночью до +1..+8°С, при прояснениях даже до -2°С, во второй половине дня температура воздуха будет находиться в пределах +5..+12°С.





В субботу и воскресенье тоже будет довольно тепло. Снова ждут кратковременных осадков в отдельных районах и слабых туманов.





Температура воздуха в ночь на 9 ноября опустится до 0..+7, а днем потеплеет до +6..+14°С (по югу). В последний выходной будет еще немного теплее: 10 ноября ожидается до +2..+9°С ночью и до +6..+16°С днем.









Согласно данным сервиса предварительных прогнозов, существенное похолодание ожидается в Беларуси лишь ближе к началу декабря. Только на неделе с 25 ноября по 1 декабря температура воздуха в Минске приблизится к нулю.