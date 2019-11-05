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В Буда-Кошелево водителя искореженного после ДТП Ford Ka доставали спасатели

06.11.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелево столкнулись Ford Ka и Audi 100. Чтобы извлечь из искореженного авто водителя, понадобилась помощь МЧС.


ДТП произошло утром 5 ноября на пересечении улиц Ломоносова и Дрозда. В результате столкновения в Ford оказалась зажата 39-летняя водитель.


Работники МЧС достали женщину. Скорая увезла ее в больницу.

 
 
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ДТП произошло утром 5 ноября на пересечении улиц Ломоносова и Дрозда.
 
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