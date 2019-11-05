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Игрок «Зенита» ушел из сборной Украины

06.11.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он написал в своем Instagram.

— Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины.

Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо! — написал Ракицкий.

Напомним, в «Зенит» Ракицкий перешел в этом году из донецкого «Шахтера». После этого его перестали вызывать в сборную.

 
 
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