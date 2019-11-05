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В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

06.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Уже не первый год наши ребята выступают на соревнованиях различных уровней и добиваются там неплохих результатов. В нынешнем году они участвуют в детской гандбольной лиге. 26 команд, среди которых и наши школьники младшего возраста 2008-2009 годов рождения, разделены на 4 группы.

В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

Фото с сайта zubrcup

Детская гандбольная лига уже третий год действует под патронажем Брестского гандбольного клуба им. Мешкова. Школьники с удовольствием принимают участие в этих соревнованиях. Здесь нет слабых команд, но этим они и интересны.

У юных спортсменов было всего два месяца чтобы подготовиться к ответственным выступлениям.

— Наши ребята в хорошей физической форме и неплохо владеют техникой игры, — считает тренер юных гандболистов Валерий Барташевич. — это главное, что нужно для хорошего выступления.

В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

Фото с сайта zubrcup

Группа Б была представлена шестью командами, три из них — дебютанты: гандболисты из Витебска, Ляховичей и наши земляки. Конечно, высоких результатов от них не ожидали. Однако наши парни сумели удивить.

В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

Фото с сайта zubrcup

Уже к концу первого дня тренеры отмечали слаженную игру наших ребят. Они неплохо владеют техникой и это позволяет почти всем участникам забивать голы. В других же командах на броски выходили лишь 4-5 человек.

В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

Фото с сайта zubrcup

— Свою первую победу на этом турнире мы посвятили руководителю местного сельхозпредприятия Петру Степановичу Лавникову, — рассказал капитан команды Денис Пшакин. — Он постоянно помогает нам, приобретает инвентарь и спортивную форму, помогает с поездками на соревнования. Мы не можем подвести его и выступить плохо.

В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

Фото с сайта zubrcup

Отлично сыграли ребята из агрогородка и во второй день. Они с кажущейся лёгкостью переиграли две команды из Гомеля и Витебска. После двух игровых дней мстиславская команда закрепилась на третьей строке в группе. Впереди оставалась игра с фаворитом — командой минского центра олимпийского резерва.

В групповом этапе детской гандбольной лиги Zubr cup школьники из Рязанцев заняли третье место в группе

Фото с сайта zubrcup

— Казалось, организаторы и тренеры соперников с нетерпением ждали этот матч, — рассказывает Валерий Станиславович. — Их интересовал лишь один вопрос: неужели ребята из небольшой деревушки смогут сотворить сенсацию?

Сенсации не случилось, но и лёгкой для столичных школьников игра тоже не была. Наши ребята боролись за каждый мяч и показали достойную игру.

После небольшого перерыва юным гандболистам предстоят второй групповой этап за выход в плей-офф, а после — полуфинал и финал лиги. Пожелаем им удачи. Пусть у них всё получится.

Наталья МАНУСОВА.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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