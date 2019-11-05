Меню для школьника, или Чем и как питаются наши дети

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На очередном заседании районного исполнительного комитета был рассмотрен вопрос организации питания в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Руководитель района Дмитрий Пимошенко отметил, что организации питания всегда уделяется самое пристальное внимание. «Для того чтобы наши дети выросли здоровыми, получили необходимые калории и витамины, заинтересованные обязаны сделать всё, чтобы организовать качественное полноценное питание», — подчеркнул он.

В 2019/2020 учебном году в учреждениях образования района обучается 2092 учащихся, в учреждениях дошкольного образования воспитывается 586 детей.

По словам начальника отдела по образованию райисполкома Елены Почтовой, организацию питания осуществляют непосредственно учреждения образования района.

Елена Почтовая отметила, что в текущем учебном году одноразовым бесплатным питанием охвачены 100% учащихся сельских школ и 514 детей начальных классов городских.

Двухразовое бесплатное питание осуществляется для 414 учащихся (дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети с инвалидностью). Трёхразовым питанием за счёт средств местного бюджета охвачено 154 ребёнка. С привлечением родительских средств питается 972 школьника 5-11 классов. Для 7 учащихся по медицинским показаниям организовано диетическое питание, что составляет 100% от числа нуждающихся. Охват горячим питанием учащихся сельской местности — 100%, а в городских школах — 95,9%.

Воспитанники учреждений дошкольного образования, 6 учащихся ГУО «Мстиславский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» охвачены трёхразовым питанием. Четырёхразовое питание получают 72 ребёнка, которые посещают санаторные группы детских садов.

Елена Почтовая отметила, что с целью организации полноценного питания разработан единый примерный двухнедельный рацион, который прошёл санитарно-гигиеническую экспертизу.

«Для осуществления оперативного анализа и контроля выполнения норм питания во всех учреждениях образования района установлены электронные программы расчёта меню, норм питания и денежных норм»

Также было отмечено, что учреждениями образования принимаются меры по укреплению материально-технического обеспечения пищеблоков учреждений образования. Несмотря на принимаемые меры по обновлению материально-технического оснащения пищеблоков, процент износа холодильного и технологического оборудования по району остаётся высоким.

Глава района Дмитрий Пимошенко обратил внимание на то, что эту ситуацию необходимо исправлять и использовать все возможные способы для обновления оборудования.

Для осуществления системного контроля за работой учреждений образования района в части организации питания постоянно действующей районной межведомственной комиссией систематически осуществляется мониторинг качества, безопасности и сбалансированности питания.

Михаил БУКИНИЧ.