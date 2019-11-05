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C 6 по 11 ноября проводится профилактическая акция«Трезвый водитель»

06.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2019 году на дорогах Несвижского района зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 14 получили травмы. Водителями в нетрезвом состоянии совершено 2 ДТП травмы получили – 4 человека.

Алкоголь калечит людские судьбы, губит человеческие жизни. И если муж, отец, брат, пристрастившийся к «горячительному» – беда для семьи, то человек, садящийся выпившим за руль автомобиля, либо идущий по дороге, или спящий на пр.оезжей части – беда всего общества. С рюмки спиртного начинается список непоправимых бед.

Таким образом, когда человек выпивает, он начинает чувствовать подъем сил и, что самое страшное, начинает неадекватно оценивать свои возможности. Та задача, которая в трезвом состоянии воспринималась достаточно сложной, теперь кажется пустяком – и ей не стоит уделять внимание, ее просто решить. И именно при решении таких простых задач, появляется сильное желание рискнуть, а как следствие человек зачастую попадает в беду.

Основная опасность алкоголя заключается в том, что нетрезвый человек не только не замечает этого, но и склонен завышать свои способности. Любителей горячительного тянет на «подвиги»: одни садятся за руль автомобиля, другие «стремятся» попасть под колеса автотранспорта. Казалось бы, выпил – забудь про руль, держись подальше от дороги, но нет… Так и тянет наших граждан покрутить баранку или прогуляться по проезжей части. Нетрезвый человек считает, что стал умнее, сильнее, удачливее, поэтому такой водитель и скорость превышает, и маневрирует неправильно, и ремнем не пристегнётся. Пешеходы же «во хмелю» также ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно.

Действительно, пьянство оказывает пагубное влияние на безопасность дорожного движения. Многие считают, что выпитый бокал вина и одна-две рюмки водки, никак не повлияют на управление автомобилем. Употребление спиртных напитков и вождение – два совершенно несовместимых понятия. Пьяный за рулем – потенциальный преступник, в руках которого находится источник повышенной опасности – автомобиль.

Нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию, не могут точно выполнить маневр. Появляется пренебрежительное отношение к опасности, неадекватная оценка дорожной обстановки, снижается быстрота реакции. Именно поэтому управление транспортным средством недопустимо даже с легкой степенью опьянения. Никому не секрет, что с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения происходят наиболее тяжелые дорожно-транспортные происшествия, связанные с гибелью и увечьем людей.

Борьба с пьянством на дорогах усиливается, а руль автомобиля, тем не менее, зачастую попадает в руки нетрезвого водителя. В среднем за неделю на дорогах района сотрудники Госавтоинспекции задерживают около 4 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не останавливает водителей даже уголовная ответственность,  которая наступает за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, таких случаев в текущем году – 3.

За руль в нетрезвом виде насильно водителя никто не сажает, поэтому действия его являются умышленными. Кроме того, бывают случаи, когда нетрезвый водитель, попадая в ДТП, сам становится пострадавшим.

Как правило, пьяные садятся за руль на глазах у множества людей, но никто, за редким исключением, не делает даже попытки остановить это безумие. Поведение нетрезвого человека вообще довольно трудно поддается прогнозам, а уж если пьяный сел за руль, то его поступки и вовсе непредсказуемы. Зачастую раскаяние наступает слишком поздно, когда последствия преступных действий пьяного водителя уже невозможно исправить.

Никогда не побуждайте шофера к выпивке! Собираясь в гости, заранее договоритесь, кто поведет машину. Всегда имейте в виду: такси обойдется дешевле, чем езда в пьяном состоянии. Откажитесь от поездки, если шофер находится в состоянии алкогольного опьянения!

Согласно статье 18.16 действующего Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. Ответственность серьезная, и большинство любителей выпить и сесть за руль делают для себя соответствующие выводы. Однако добровольцев сменить место водителя на скамью подсудимых еще немало. Потом они горько раскаиваются, но слишком поздно – последствия их преступных действий уже невозможно исправить.

Возможно, наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения со временем станет еще более жестким. Но хочется верить, в то, что не страх перед наказанием, а внутренняя убежденность каждого водителя, осознание ответственности за свои действия не только перед законом, но и перед своей совестью и окружающими искоренит такое явление как пьяный водитель. Ведь, каким бы ни было суровым наказание, оно не вернет людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине пьяных водителей.

Задумайтесь, уважаемые сограждане: закрывая глаза на происходящее, вы способствуете совершению большой беды. Не оставайтесь безучастными, ведь жертвой нетрезвого водителя может стать любой.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть неравнодушными к происходящему на дороге. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Госавтоинспекция Несвижского района.


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В 2019 году на дорогах Несвижского района зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 14 получили травмы. Водителями
 
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