|
Торговый дефицит США в сентябре не оправдал прогнозов
Источник материала: Myfin
Правительственный отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал снижение торгового дефицита США с другими странами в сентябре до $52,5 млрд., что демонстрирует продолжающиеся усилия Администрации президента сократить разрыв в торговле.
Согласно оценкам экономистов, дефицит был немного выше ожиданий в $52,2 млрд. По сравнению с прошлогодним значением текущий торговый дефицит на 5,4% выше, а показатель августа составил чуть более $55 млрд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Правительственный отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал снижение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)