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Торговый дефицит США в сентябре не оправдал прогнозов

06.11.2019 13:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Торговый дефицит США в сентябре не оправдал прогнозов
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Правительственный отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал снижение торгового дефицита США с другими странами в сентябре до $52,5 млрд., что демонстрирует продолжающиеся усилия Администрации президента сократить разрыв в торговле. 

Согласно оценкам экономистов, дефицит был немного выше ожиданий в $52,2 млрд. По сравнению с прошлогодним значением текущий торговый дефицит на 5,4% выше, а показатель августа составил чуть более $55 млрд. 

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Правительственный отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал снижение...
 
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