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В Витебске по просьбе горожан пустят новую маршрутку. Рассказываем, как она поедет
Источник материала: Tut.by
В Витебске открывается новый экспресс-маршрут — № 70-Т. Теперь у жителей Билево появится возможность без пересадок добираться до новой поликлиники на улице Генерала Маргелова.
Маршрут движения маршрутки № 70: Медцентр — улица Чкалова — проспект Московский — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3.
На предприятии «Оператор перевозок» рассказали, что новый маршрут ввели по многочисленным просьбам горожан.
Пока на него выйдут два микроавтобуса.
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Пока на новый маршрут выйдут два микроавтобуса.
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