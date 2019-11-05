В Витебске по просьбе горожан пустят новую маршрутку. Рассказываем, как она поедет

Источник материала: Tut.by

В Витебске открывается новый экспресс-маршрут — № 70-Т. Теперь у жителей Билево появится возможность без пересадок добираться до новой поликлиники на улице Генерала Маргелова.

Маршрут движения маршрутки № 70: Медцентр — улица Чкалова — проспект Московский — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3.

На предприятии «Оператор перевозок» рассказали, что новый маршрут ввели по многочисленным просьбам горожан.

Пока на него выйдут два микроавтобуса.