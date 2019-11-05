В Беларуси прогнозируется дождливая погода

Белорусские синоптики рассказали, какой будет погода в стране на длинных выходных.

По данным Белгидрометцентра, в ближайшие сутки по Беларуси ожидается дождливая пасмурная погода с туманами. В Минске 7 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами по городу ожидается слабый туман, температура воздуха от 8 до 10°C.

В Бресте будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром также ожидается туман, температура до 10 до 12 градусов тепла.

В Витебске будет облачно с прояснениями днем, ночью и утром прогнозируется кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Днем без существенных осадков, ночью и утром - туманы. Температура воздуха +8..+10°C.

В Гомеле также прогнозируется пасмурная погода без осадков и с туманами утром. Температура тут максимально вырастет до 12 градусов. В Гродно, как и в других областных городах, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, с туманом утром и ночью. Температура вырастет до 9-11 градусов тепла, аналогичная погода ожидается в Могилеве.

Что касается погоды на ближайшие дни, то тут синоптики ничем не удивляют: будет дождливо, пасмурно и прохладно. Впрочем, температура для ноября будет вполне терпимой (в среднем 8-12 градусов тепла), а заметного похолодания пока не ожидается.