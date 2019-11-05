Федерация футбола объяснила, почему оштрафовала брестское «Динамо» и дисквалифицировала Кисляка

Источник материала: Tut.by

Федерация футбола подробно разъяснила, почему вынесла штрафу брестскому «Динамо», а также объяснила пятиматчевую дисквалификацию полузащитника команды Сергея Кисляка.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Мотивировочная часть решений была направлено в адрес футбольного клуба «Динамо-Брест».









«С учетом высказываний сотрудников футбольного клуба „Динамо-Брест“ в СМИ обращаем внимание болельщиков на тот факт, что представители футбольного клуба „Динамо-Брест“ присутствовали на заседании Комитата контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ. Елена Большакова, Оксана Смагина и Сергей Воробьев в соответствии с доверенностями на представление интересов футбольного клуба „Динамо-Брест“ как юридического лица участвовали в работе комитета, давали пояснения и обсуждали вопросы, касающиеся дисциплинарных нарушений, совершенных футбольным клубом „Динамо-Брест“ в матче 27 тура „Беларусбанк — высшей лиги“ сезона 2019 года с участием бресткого „Динамо“ и солигорского „Шахера“.

С учетом отсутствия доверенностей на представление интересов Марцела Лички, Сергея Кисляка и Артема Милевского как физических лиц решения по дисциплинарным нарушениям принимались без участия представителей клуба.

Отметим, что члены Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам не являются штатными сотрудниками Ассоциации „Белорусская федерация футбола“, однако при принятии решений Комитет действует в соответствии с Дисциплинарным кодексом АБФФ и соответствующими нормативными документами УЕФА и ФИФА.

Ассоциация „Белорусская федерация футбола“ обращает внимание футбольного клуба „Динамо-Брест“, который ранее выступал и в будущем будет выступать в клубных турнирах под эгидой УЕФА, что подобное поведение футболистов, представителей тренерского штаба, сотрудников клуба и подобный уровень организации безопасности проведения матча приведет к более серьезным санкциям со стороны УЕФА», — говорится в заявлении федерации.