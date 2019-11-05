Гид по фестивалю «Театральны куфар». На какие спектакли точно стоит отжалеть 6 рублей?

Источник материала: Tut.by

16-й Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар» начнется 19 ноября в Минске. Собрали спектакли, на которые точно стоит обратить внимание.

Ставшее за годы узнаваемым событием «Куфар» поставляет минским зрителям непередаваемые арт-впечатления. В этот раз на минских сценах покажутся лучшие молодежные театры из 9 стран: профессионалы и любители, драма и комедия, пластика и эксперимент, приглашенные звезды и еще много других сюрпризов.

Творческое объединение «DIY-театр» (Харьков, Украина)



Фото предоставлено организаторами

Когда: 19 ноября, 20.00 Где: пространство Hide Сколько: 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Жила-была маленькая девочка, чистая и светлая, и начала она свой жизненный путь с распахнутой душой и полной корзинкой яблок. Только вот яблоки быстро закончились, а доброе и светлое осталось где-то в далеком прошлом. История трех женских поколениях, связанных кровными узами и роднящей болью. Ее финал страшен, очевиден, неизбежен… Когда мама пьет, а бабушка бьет, остается найти себе волка. Зрителя ждет правдивая история о Красной Шапочке, рассказанная без слов — в пластическом спектакле «Запретный плод».

Republic of Performing Arts (Джакарта, Индонезия)



Фото предоставлено организаторами

Когда: 20 ноября, 18.00 Где: Лицей БГУ Сколько: 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

«Я не искушен грехом, я полон греха. Меня не соблазнял сатана, но меня одолела бедность, я не смог найти работу. Мне не нужны были истоки моего греха, моя жизнь провалилась. Моя душа была в отчаянии, и я хотел умереть. Мне нужен Бог или что-нибудь, что сопровождало бы мою душу». Это история о свете и о тьме одновременно, а еще о том, как они живут в каждом из нас. О том, как мы делимся ими друг с другом — будь ты мотылек, летящий к лампочке, или рыба, проглотившая мотылька.

Студенческий театр Тарту (Тартуский университет, Эстония)



Фото предоставлено организаторами

Когда: 20 ноября, в 20.00 Где: пространство Hide Сколько: 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

В этом году «яблочная тема» проходит красной нитью сразу через несколько спектаклей. И постановка эстонского режиссера Калева Куду (хорошо известного нам по экспериментальной драме иллюзий «Увидеть розового слона» в театре HomoCosmos) не исключение, на фестивале он покажет трагикомический спектакль по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко «Урожай». Компания молодых людей отправляется в яблоневый сад собирать яблоки. Сбор сладких яблок в обществе красивых девушке на свежем воздухе — и-де-аль-но. Ровно до того момента, пока ребята не находят гнилой фрукт. Вот здесь и начинается самое интересное, а точнее абсурдное.

Форум культурного развития (Институт изобразительных искусств, Катманду, Непал)



Фото предоставлено организаторами

Когда: 21 ноября, 18.00 Где: Лицей БГУ Сколько: 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Это история о непальской семье и ее молодом поколении, которое отправляется в страны Персидского залива, чтобы заработать денег, а возвращается в гробу. Каждый день минимум 1500 молодых людей покидают Непал в поисках работы, чтобы сделать свою жизнь счастливой. В странах Персидского залива они работают на 45-градусной жаре, терпя плохое обращение хозяев и ведя себя как рабы. И теперь вместо того, чтобы найти счастливую жизнь, каждый день в Непал в гробу возвращаются 3 мертвых тела.

Театр «Карман» КузГТУ (Кузбасский государственный технический университет, Кемерово, Россия)



Фото предоставлено организаторами

Когда: 22 ноября, 20.00 Где: Лицей БГУ Сколько: 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Даже самый обыкновенный человек — очень сложно устроенный механизм, в котором уживается много иногда совершенно противоположных качеств. Каждый день в жизни любого человека происходит огромное количество событий — значимых и не очень, огромных и почти незаметных. И любое, даже самое незначительное событие может развернуть жизнь в совершенно противоположную сторону. Как это происходит? Человек — сам творец своей судьбы или все-таки существуют силы, которые помогают нам в этом? Помимо интересного сюжета и мастерского исполнения есть, как минимум, еще одна причина, чтобы увидеть это спектакль. Напоминаем, что театр «Карман» — обладатель гран-при прошлого года, а это, знаете ли, очень даже повод.

Театр La Passée (Рюэй-Мальмезон, Франция)



Фото предоставлено организаторами

Это история о безумном моряке и сирене по имени Касталия. Моряк годами путешествовал в поисках единственной мечты. Этот поиск одновременно и реален, и иллюзорен. Его желание увидеть ее снова, восхититься ею, посмотреть, как она танцует… С той встречи в нем родилась жажда, необходимость, надежда найти ее. В этом спектакле моряк оканчивает свое путешествие, измученный безумием. Он рассказывает о своем первом воспоминании о ней, о воспоминании, которое изменило для него все. И на этот раз Касталия решает взять его с собой в морские глубины. Трогательная и неистовая история о любви и преданности: минимум декораций и максимум смысла.

Тбилисский государственный театр киноактера им. М. Туманишвили (Тбилиси, Грузия)



Фото предоставлено организаторами

Когда: 24 ноября, 19.00 Где: Дворец профсоюзов Сколько: 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

В гости на «Тэатральны куфар» приедет один из лучших театров Грузии. Он представит пьесу франко-румынского драматурга Эжена Ионеско «Лысая певица», которая имеет прямое отношение к театру абсурда. В оригинальном тексте действие разворачивается в английском доме в окрестностях Лондона и представляет собой разговор между двумя супружескими парами, служанкой и пожарным, который с каждой минутой становится все более странным, бессмысленным и алогичным. Режиссер Зураб Гецадзе сделал удивительную адаптацию текста на грузинский лад. Таким образом покойный Бобби стал Зазой, именно из-за его некролога, опубликованного в местной газете, и начинается вся эта до удивления странная история.

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