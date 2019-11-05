«А если вы отравитесь?». Продавцы и юрист о том, почему нельзя покупать продукты в свой пакет

Источник материала: Tut.by

Беларусь начала переходить на экологичную упаковку. Магазины обязали продавать бумажные пакеты и сократить ассортимент полиэтиленовых. Но это, скорее, касается пакетов с ручками. А ведь основная проблема для экологии — фасовочные. Чтобы сократить их количество, логично было бы целые и чистые использовать повторно. Но, оказалось, что в магазинах с этим возникают сложности. FINANCE.TUT.BY прошелся по столичным супермаркетам и попытался купить курицу, салат и торт в свою упаковку.



Фото:pixabay.com

Продавцы: «У нас так нельзя, мы в свои пакеты не накладываем»

В Беларуси начался постепенный переход от небезопасной для экологии пластиковой упаковки и одноразовой посуды к экологичной бумажной. Первый шаг — торговлю обязали иметь в ассортименте такой товар. C 19 сентября продовольственные и непродовольственные магазины, павильоны и автозаправки обязали продавать бумажные пакеты. В крупных универмагах, гипермаркетах и супермаркетах, к примеру, даже не по одному виду пакетов, а по 2−3. Речь идет скорее о больших пакетах с ручками, в которые покупатели складывают покупки. Однако экологи говорят, что основная проблема — это фасовочные, которые ежедневно выбрасываются тысячами. Но перейти в одночасье на более экологичную альтернативу просто невозможно, потому что те же бумажные пакеты стоят дороже пластиковых и, скорее всего, покупателям придется за них платить. А это вызовет массу недовольств.

Чтобы сократить количество выбрасываемых полиэтиленовых пакетов можно использовать их повторно, ведь, к примеру, в пакет, в котором лежала булочка, можно снова положить хлеб или какой-нибудь другой продукт. Но, как оказалось, в магазине с этим возникают сложности.

Мы обошли несколько супермаркетов и попытались купить товар в свою упаковку.

Покупаем куриные крылышки в одном из супермаркетов в Серебрянке. Протягиваю продавцу слегка мятый пакет, прошу полкило полуфабрикатов. Женщина в фартуке за прилавком смотрит с недоумением.

— Что это? — почти вежливо интересуется.

— Мне в свой пакет, пожалуйста.

— Нельзя, у нас свои, бесплатные, — ответила продавец и, не став ждать возражений, начала нагружать крылья в отмотанный из рулона пакет.

— А почему нельзя? — продолжаю «допрос».

— Я не знаю. Руководство так сказало, я подчиняюсь. Вопросы не ко мне, — с заметным раздражением отрезала женщина и протянула пакет с курицей.

На яблоки и конфеты, положенные в свой пакет, на кассе никто не обратил внимание — их просто взвесили и посчитали стоимость товара.



Фото:pixabay.com

Попытали счастье в соседнем магазине, но уже с развесным салатом «Светофор».

— Граммов 300 пожалуйста, — прошу у продавца в кулинарии и протягиваю все тот же мятый пакет.

— У нас так нельзя, мы в свои пакеты не накладываем, — немного растерянно сказала молодая продавец и, не зная что делать, замерла с ложкой в руках.

Пояснить, почему же все-таки нельзя, здесь нам тоже не пояснили.

Зато мы положили хлеб в свой пакет с логотипом другого магазина. Специально взяли неупакованный. Кассир, которая пробивала товар, скептически посмотрела на хлеб, но ничего не сказала, спокойно рассчитала.

В универсаме в центре города мы решили пробовать купить развесной торт в свой контейнер. Он был не новый, но до этого в нем лежал такой же торт. Контейнер вымыли.

— Либо в пакет, либо в наш контейнер, — строго сказала продавец.

— В пакете торт помнется, а за ваш контейнер мне снова придется 20 копеек заплатить. Но зачем покупать второй, если я уже этот купила пару дней назад? — начала спорить я. — Природу беречь будем?

— А если ваш контейнер грязный и вы отравитесь, что вы будете делать? Жаловаться? — спросила строго продавец. — Класть подобное в свои пакеты и коробки нельзя, санитарными нормами запрещено.

Грязный — довольно условное понятие. Ведь на нашем контейнере никакой грязи не было, он был совершенно чист.

— Грязный — это значит с микробами, — пояснила продавец. — Я же не знаю, где он лежал, что в нем было до этого. Может, мясо сырое. В наш давать торт?

Из магазина мы вышли без торта. Без покупок пришлось уйти и еще из двух супермаркетов, поскольку класть товар в нашу тару нам тоже отказались. Сказали, что в свой пакет можно класть только овощи и фрукты.

Юрист: «Экология — это очень важная тема, но развивать ее нужно с умом»

Правомерно ли не класть еду в кулинарии, кондитерском отделе в упаковку покупателя мы спросили у юриста, который занимается вопросами защиты прав потребителей. Он сказал, что все магазины поступили законно. Нарушением было бы, если бы нам продали салат в наш пакет.

— В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией, отпускать продукты в грязную тару покупателя и печатную макулатуру запрещено, — поясняет юрист Иван Райкевич. -

По правилам продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, товары, не упакованные изготовителем в потребительскую упаковку, которые по своему характеру требуют упаковки, передаются покупателю в упакованном виде. За упаковку деньги брать не должны. Единственное — вид потребительской упаковки определяется продавцом, но она должна обеспечить сохранение качества и потребительских свойств товаров.

Это правило не касается только упаковки тортов, наборов пирожных, продаваемых в розлив напитков. Для них упаковка платная.

— Упаковывая товары в свои пакеты, магазин страхует сам себя от претензий в свой адрес относительно качества проданного товара, — продолжает юрист. — Продавец не может знать, что в пакете до этого носил покупатель. Более того, есть люди, которые понимают, что колбасу можно класть только в чистый пакет. Но есть ведь и такие, кто может случайно или по забывчивости взять пакет, в котором он неделю назад мясо перевозил или бытовую химию и не помыл после этого. Результатом такого бережного отношения к природе может быть даже отравление, его придется разбирать магазину, нести затраты. А ведь он в данной ситуации совсем не виноват. Работникам магазина придется оправдываться, их могут наказать за то, что они нарушили правила. Экология — это очень важная тема, но развивать ее нужно с умом.