ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А если вы отравитесь?». Продавцы и юрист о том, почему нельзя покупать продукты в свой пакет

06.11.2019 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь начала переходить на экологичную упаковку. Магазины обязали продавать бумажные пакеты и сократить ассортимент полиэтиленовых. Но это, скорее, касается пакетов с ручками. А ведь основная проблема для экологии — фасовочные. Чтобы сократить их количество, логично было бы целые и чистые использовать повторно. Но, оказалось, что в магазинах с этим возникают сложности. FINANCE.TUT.BY прошелся по столичным супермаркетам и попытался купить курицу, салат и торт в свою упаковку.


Фото:pixabay.com

Продавцы: «У нас так нельзя, мы в свои пакеты не накладываем»

В Беларуси начался постепенный переход от небезопасной для экологии пластиковой упаковки и одноразовой посуды к экологичной бумажной. Первый шаг — торговлю обязали иметь в ассортименте такой товар. C 19 сентября продовольственные и непродовольственные магазины, павильоны и автозаправки обязали продавать бумажные пакеты. В крупных универмагах, гипермаркетах и супермаркетах, к примеру, даже не по одному виду пакетов, а по 2−3. Речь идет скорее о больших пакетах с ручками, в которые покупатели складывают покупки. Однако экологи говорят, что основная проблема — это фасовочные, которые ежедневно выбрасываются тысячами. Но перейти в одночасье на более экологичную альтернативу просто невозможно, потому что те же бумажные пакеты стоят дороже пластиковых и, скорее всего, покупателям придется за них платить. А это вызовет массу недовольств.

Чтобы сократить количество выбрасываемых полиэтиленовых пакетов можно использовать их повторно, ведь, к примеру, в пакет, в котором лежала булочка, можно снова положить хлеб или какой-нибудь другой продукт. Но, как оказалось, в магазине с этим возникают сложности.

Мы обошли несколько супермаркетов и попытались купить товар в свою упаковку.

Покупаем куриные крылышки в одном из супермаркетов в Серебрянке. Протягиваю продавцу слегка мятый пакет, прошу полкило полуфабрикатов. Женщина в фартуке за прилавком смотрит с недоумением.

— Что это? — почти вежливо интересуется.

— Мне в свой пакет, пожалуйста.

— Нельзя, у нас свои, бесплатные, — ответила продавец и, не став ждать возражений, начала нагружать крылья в отмотанный из рулона пакет.

— А почему нельзя? — продолжаю «допрос».

— Я не знаю. Руководство так сказало, я подчиняюсь. Вопросы не ко мне, — с заметным раздражением отрезала женщина и протянула пакет с курицей.

На яблоки и конфеты, положенные в свой пакет, на кассе никто не обратил внимание — их просто взвесили и посчитали стоимость товара.


Фото:pixabay.com

Попытали счастье в соседнем магазине, но уже с развесным салатом «Светофор».

— Граммов 300 пожалуйста, — прошу у продавца в кулинарии и протягиваю все тот же мятый пакет.

— У нас так нельзя, мы в свои пакеты не накладываем, — немного растерянно сказала молодая продавец и, не зная что делать, замерла с ложкой в руках.

Пояснить, почему же все-таки нельзя, здесь нам тоже не пояснили.

Зато мы положили хлеб в свой пакет с логотипом другого магазина. Специально взяли неупакованный. Кассир, которая пробивала товар, скептически посмотрела на хлеб, но ничего не сказала, спокойно рассчитала.

В универсаме в центре города мы решили пробовать купить развесной торт в свой контейнер. Он был не новый, но до этого в нем лежал такой же торт. Контейнер вымыли.

— Либо в пакет, либо в наш контейнер, — строго сказала продавец.

— В пакете торт помнется, а за ваш контейнер мне снова придется 20 копеек заплатить. Но зачем покупать второй, если я уже этот купила пару дней назад? — начала спорить я. — Природу беречь будем?

— А если ваш контейнер грязный и вы отравитесь, что вы будете делать? Жаловаться? — спросила строго продавец. — Класть подобное в свои пакеты и коробки нельзя, санитарными нормами запрещено.

Грязный — довольно условное понятие. Ведь на нашем контейнере никакой грязи не было, он был совершенно чист.

— Грязный — это значит с микробами, — пояснила продавец. — Я же не знаю, где он лежал, что в нем было до этого. Может, мясо сырое. В наш давать торт?

Из магазина мы вышли без торта. Без покупок пришлось уйти и еще из двух супермаркетов, поскольку класть товар в нашу тару нам тоже отказались. Сказали, что в свой пакет можно класть только овощи и фрукты.

Юрист: «Экология — это очень важная тема, но развивать ее нужно с умом»

Правомерно ли не класть еду в кулинарии, кондитерском отделе в упаковку покупателя мы спросили у юриста, который занимается вопросами защиты прав потребителей. Он сказал, что все магазины поступили законно. Нарушением было бы, если бы нам продали салат в наш пакет.

— В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией, отпускать продукты в грязную тару покупателя и печатную макулатуру запрещено, — поясняет юрист Иван Райкевич. -

По правилам продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, товары, не упакованные изготовителем в потребительскую упаковку, которые по своему характеру требуют упаковки, передаются покупателю в упакованном виде. За упаковку деньги брать не должны. Единственное — вид потребительской упаковки определяется продавцом, но она должна обеспечить сохранение качества и потребительских свойств товаров.

Это правило не касается только упаковки тортов, наборов пирожных, продаваемых в розлив напитков. Для них упаковка платная.

— Упаковывая товары в свои пакеты, магазин страхует сам себя от претензий в свой адрес относительно качества проданного товара, — продолжает юрист. — Продавец не может знать, что в пакете до этого носил покупатель. Более того, есть люди, которые понимают, что колбасу можно класть только в чистый пакет. Но есть ведь и такие, кто может случайно или по забывчивости взять пакет, в котором он неделю назад мясо перевозил или бытовую химию и не помыл после этого. Результатом такого бережного отношения к природе может быть даже отравление, его придется разбирать магазину, нести затраты. А ведь он в данной ситуации совсем не виноват. Работникам магазина придется оправдываться, их могут наказать за то, что они нарушили правила. Экология — это очень важная тема, но развивать ее нужно с умом.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы попытались купить салаты, курицу и торт, попросив их положить в свою упаковку. Что ответили на это продавцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске по просьбе горожан пустят новую маршрутку. Рассказываем, как она поедет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика