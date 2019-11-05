Всегда придут на помощь: репортаж с группой задержания Пинского отдела Департамента охраны

Источник материала: Пинский Вестник

В рамках проекта «Один день из жизни» журналисты «ПВ» дежурили с группой задержания Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

На страже безопасности

Вместе с сотрудниками Пинского отдела Департамента охраны, в котором служат мужественные, сильные, готовые всегда прийти на помощь пинчанам милиционеры и их незаменимый четвероногий помощник — пес по кличке Дер, — мы заступаем на дежурство в ночную смену.

— Пинский отдел Департамента охраны выполняет функции по охране всех форм собственности, — рассказывает журналистам начальник Пинского отдела Департамента охраны Игорь Середич. — Наши сотрудники действуют оперативно. Стараемся максимально быстро и качественно реагировать на любую возникающую в процессе службы ситуацию. Вот несколько примеров. В начале прошлого года приняли участие в задержании группы преступников, совершивших разбойное нападение на дом индивидуального предпринимателя. В феврале с помощью служебной собаки Бони был задержан вор-рецидивист, который оказал активное сопротивление милиционерам и угрожал им оружием, а в марте благодаря служебной собаке Азе поймали магазинных воров. Не так давно наш коллега Александр Швец спас девочку, которая упала в трехметровую яму. Сотрудники отдела неоднократно становились победителями и призерами в различных спортивных соревнованиях. По результатам прошлого года среди всех подразделений Департамента охраны наш отдел занял третье место по всем показателям.

По признанию И.Середича, стать сотрудником Департамента охраны довольно непросто: из многочисленных кандидатов на службу, а их, как правило, ежегодно в отдел обращается не менее ста человек, после всех этапов изучения принимаются только 10-15, остальные же не проходят на различных этапах изучения.













Знакомство

В 19.00 мы прибываем в Пинский отдел Департамента охраны. Здание находится по адресу: улица Иркутско-Пинской дивизии, 22. Нас радушно встречают, проводят экскурсию по отделу, где рассказывают, как проходит служба. Мы с коллегой, вооружившись диктофоном, ручкой и блокнотом, с энтузиазмом приступаем к освоению азов новой профессии.

Пульт централизованного наблюдения Департамента охраны — особое и очень важное место: сюда поступают сообщения со всех охраняемых объектов города. И если пульт можно назвать сердцем Департамента охраны, то дежурная часть — его голова. Работа каждого отдела — это звенья одной цепи, неразрывно связанные между собой.

Затем мы попадаем на инструктаж — до нашего сведения доводят информацию, касающуюся оперативной сводки за прошедшие сутки, поднимается вопрос мер личной безопасности сотрудников, ставятся перед сотрудниками конкретные задачи, которые необходимо выполнить.





Дер, дай лапу!

20.00. Садимся в служебную машину. Дежурить нам предстоит с милиционером-водителем группы задержания Пинского отдела Департамента охраны МВД Александром Юхнюком и милиционером-кинологом группы задержания Андреем Кравчуком. Ребята рассказывают о себе. Так, Александр служит в данной структуре более пяти лет, работу свою любит, рассказывает о ней с удовольствием. Андрей в охране более девяти лет.







Около 21.00 мы знакомимся со служебной овчаркой по кличке Дер. Дружелюбный пес очаровывает нас с первого взгляда, по команде кинолога пес подает голос — здоровается, и мы с моей коллегой счастливы — диалог состоялся! Андрей поясняет: Дер в любое время готов прийти на выручку. Если в какой-то момент на сотрудников милиции будет совершено нападение — собака защитит, не даст уйти ни одному преступнику. К тому же немецкую овчарку неоднократно привлекали к поиску потерявшихся людей. Одним словом, собаки в Департаменте охраны обучены всему необходимому для службы.

Андрей отмечает: с таким «клыкастым и зубастым» средством защиты, как Дер, ничего не страшно: в любой момент верный пес поможет хозяину задержать злоумышленников.

Также сотрудники Департамента охраны рассказали об эмоциональной составляющей службы:

— Работа очень сложная в эмоциональном плане. Очень часто приходится сталкиваться со скандалистами, людьми, которые ведут себя агрессивно, вызывающе. Многие проявляют к сотрудникам милиции неуважение, оскорбляют. Однако мы всегда реагируем на выпады спокойно и пытаемся свести любой конфликт к минимуму. Случаи на работе бывают разные, но один Андрею особенно врезался в память: как-то зимой на улице на дороге подобрали практически голого ребенка. Оказалось, мама малыша в этот момент находилась дома и употребляла спиртное…











Патрулирование города

Мы тем временем совершаем объезд маршрута патрулирования, где находятся охраняемые магазины и предприятия. Проверяем состояние этих объектов, осуществляем визуальный их осмотр. Процедура эта стандартная, которая помогает предотвращать попытки хищений и проникновений на охраняемые объекты, одним словом, держать все под контролем.

Осмотрев охраняемый объект, мы снова выдвигаемся на маршрут патрулирования. Все перемещения нарядов групп задержания по городу осуществляются по установленным маршрутам. Как пояснили нам сотрудники наряда группы задержания, данный маршрут формируется исходя из анализа оперативной обстановки, по местам с наиболее сложной криминогенной ситуацией. При необходимости маршруты патрулирования корректируются для наиболее рационального использования нарядов групп задержания в обеспечении общественного порядка на улицах города и надлежащей охраны охраняемых объектов.

Пока мы едем, слышится легкое посапывание. Это спит Дер. Андрей поясняет: пес уже старый по собачьим меркам, скоро отправится на заслуженный отдых.

Смена проходит спокойно, но тишину прерывает голос дежурного пульта управления, сообщает: «Сработала охранная сигнализации охраняемого дома». Андрей принимает указание дежурного, в считанные секунды экипируются средствами индивидуальной защиты. Мы прибываем по указанному адресу. Александр просит остаться нас вблизи автомобиля в целях нашей безопасности. Мы вместе с Дером убываем для осмотра объекта. Спустя некоторое время прибывает второй наряд группы задержания с хозяином дома, которого привезли для его внутреннего осмотра. Сотрудники, экипированные в бронежилеты и защитные шлемы, с извлечённым табельным оружием осуществляют внутренний осмотр дома. Нам сообщают, что в доме никто не обнаружен. Хозяина дома приглашает внутрь для выяснения сохранности имущества. Позже было установлено, что окно не заперли до конца, что и повлекло его самопроизвольное открытие и срабатывание технических средств охраны. Милиционеры попросили хозяина дома впредь быть более внимательным. Мужчина поблагодарил сотрудников охраны за бдительность. Мы отправились дальше.

Покинув дом, мы проследовали обратно на маршрут патрулирования. Нами осуществляется работа согласно графику. Наш автомобиль следует по улице Брестской, сворачиваем на улицу 60 лет октября. Александр обращает внимание на появляющихся на тротуаре редких в позднее время прохожих. Как вновь тишину прерывает голос дежурного. Нам сообщают: «Сработала тревожная кнопка ночного клуба». Сотрудники сообщают по радиосвязи о принятии сообщения, экипируются в специальные средства индивидуальной защиты, включают проблесковые маячки и выбывают к месту происшествия. В это время дежурный направляет дополнительно второй наряд группы задержания, напоминает милиционерам о соблюдении мер личной безопасности. В считанные минуты наряд прибывает к главному входу ночного клуба, у которого толпятся изрядно подвыпившие молодые люди, выясняют между собой отношения, не реагируя на замечания охранников клуба. Экипаж наряда группы задержания, совместно со служебной собакой, направляются к подвыпившим мужчинам. В это время прибывает второй наряд группы задержания, спешит на помощь коллегам для пресечения нарушения общественного порядка. Сотрудники задерживают зачинщика конфликта, осматривают его на наличие колюще-режущих предметов, помещают задержанного в служебный автомобиль, затем докладывают в оперативно-дежурную службу отдела охраны о ситуации. После сотрудники второго наряда группы задержания помещают задержанного в служебный автомобиль и увозят для дальнейшего разбирательства в Пинский ГОВД.

Мы снова выезжаем на маршрут патрулирования, движемся по улице Брестской и спрашиваем у милиционеров: «Часто ли приходится выезжать на срабатывание тревожной сигнализации?» Сотрудники охраны рассказывают, что все зависит от дня недели, праздников, времени, словом факторов для этого, много. Большинство выездов осуществляется ввиду срабатывания кнопок тревожной сигнализации, поступающих с увеселительных заведений, где после употребления спиртных напитков совершаются противоправные деяния.

Также довольно часто приходится выезжать на срабатывание тревожной сигнализации, поступающих с магазинов города, в связи с совершением в них мелких хищений, нарушений общественного порядка и т.д.







Глубокая ночь. Город спит, на улицах ни души. Мы проезжаем по улице Брестской и замечаем пьяного велосипедиста, останавливаем его. Ярости и возмущению мужчины нет предела. Сотрудники Департамента охраны проводят разбирательства, вызывают сотрудников ОГАИ Пинского ГОВД. Вскоре те приезжают, составляют административный протокол на пьяного смельчака. Наряд группы задержания дальше следует по маршруту патрулирования, охраняя спокойствие жителей нашего города. Мы с коллегой отправляемся домой. А милиционеры А. Юхнюк и А. Кравчук продолжают нести службу…

Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ